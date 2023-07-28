河南省第九届运动会于2002年10月12日至22日在郑州举行。

●第九届省运会

河南18城首次“共聚首”

河南省第九届运动会于2002年10月12日至22日在郑州举行。这是我省进入21世纪以来，举办的首次大型综合性运动会。和上届省运会相比，此次的参赛单位增加了济源，全省18个城市的代表队首次实现“共聚首”。开幕式上近6000人参加的大型文艺节目《中州飞翔》气势磅礴，整场表演从内容到形式都突出了“面向现代化”的主题，充分展现出我省人民与时俱进、奋发向上的精神风貌。本届省运会共设比赛项目19个，参赛的运动员、教练员和工作人员有6000余人。最终，郑州、洛阳及焦作分列奖牌总数前三名。

●第十届省运会

突显北京奥运会主题

河南省第十届运动会于2006年9月20日至9月28日在郑州举行。这是2008年北京奥运会之前我省举办的一届大型综合性体育盛会。

为了体现迎接2008年北京奥运会“全民健身 与奥运同行”的主题，本届省运会将广播体操、健美操、体育舞蹈和门球4个群众类体育项目列入比赛。这是河南省首次在省运会上设立群体项目，运动员有700多人。

此次省运会共有5431名运动员参加，产生金牌总数为699枚，有3人平3项全国青少年纪录，7人破5项河南省纪录，113人破111项河南省青少年纪录。最终，郑州市、洛阳市和焦作市列奖牌榜前三名。省十运会最大的一项改革是计牌方法的变化：将各代表团运动员参加国家、世界大赛的成绩换算成省运会金牌。这一举措，充分体现出省运会的杠杆作用，突出了省运、全运、奥运一体化发展的指导思想。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）