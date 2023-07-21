颠覆性创意 洛阳再出圈的制胜法宝

运动会、开幕式、遗址公园，当这几种元素叠加在一起，会产生怎样奇特的化学反应？

开幕式之根在河洛

运动会、开幕式、遗址公园，当这几种元素叠加在一起，会产生怎样奇特的化学反应？

洛阳，用实际行动交上了高分答卷，赢得网上网下一致好评。

18日晚上，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式，在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门北广场举行，这是国内大型运动会开幕式首次从体育场馆“搬到”遗址公园举办。

地点的创新，折射出理念之变。在省运会筹备过程中，洛阳市委数次召开专题会议，明确提出要强化颠覆性创意，创新省运会开闭幕式场地和形式，走出传统体育场馆，以城市为背景、以遗址为舞台，持续用好特色文化IP，着力打造别开生面的开闭幕式。

本期《时政·深一度》带您了解省运会开幕式背后的故事，探寻洛阳举办省运会的新理念、新变化、新成效。

打造“古都T台”开幕式上穿越古今相逢神都

以城市为背景，以遗址为舞台。

开幕式当晚，当“日晷”在舞台中央缓缓升起，在寓意“古都T台”的主舞台上，灯光、节目、焰火等完美融合，体育盛会与千年古都完美邂逅，令人赞叹不已。

这是一场解码溯源之旅。从二里头文化照亮“最早的中国”的曙光，到隋唐大运河千帆竞渡、驼铃叮当的丝路盛景，华夏文明在“古都T台”之上铺展开来。

这是一场邂逅文脉之旅。从曹植写就千古名篇《洛神赋》到文人墨客留下璀璨诗篇，从龙门石窟的石刻艺术到霓裳华服的时尚出圈，河洛文脉织就万般锦绣。

这是一场精神传递之旅。从投壶、蹴鞠、弓箭等传统体育项目，到排球、飞碟、击剑等现代竞技项目，再到全民健身的澎湃热情，河洛体育迸发出无穷魅力。

这是一场击掌未来之旅。文明之火点燃体育之光，当洛阳籍奥运冠军鲍珊菊和河南首位残奥会冠军赵学恩共同点燃圣火，奥林匹克精神熠熠生辉。

这场全网直播的省运会开幕式，让穿越千年的“大遗址”变成时尚亮丽的“会客厅”，不仅给现场的体育健儿和各界宾朋带来沉浸式体验的嘉年华，也为电视机、网络平台的观众带来了体育与文旅多彩融合的视觉盛宴。

“洛阳不愧是十三朝古都”“开幕式创意无与伦比”“民族自豪感爆棚”……开幕式播出后，相关图片和视频迅速刷屏，话题引爆全网。据统计，截至开幕式当晚23时，洛阳日报报业集团旗下新媒体矩阵，通过直播、视频、话题等多种形式传播，与本次开幕式相关的话题网络阅读量逾3亿次。