“古都T台”穿越千年 相逢神都共赴盛宴

昨晚，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门再次成为焦点，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式在这里上演。

万国来贺

昨晚，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门再次成为焦点，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式在这里上演。

第一篇章：解码溯源

伴随着舒缓悠扬的音乐，20位绿松石仙子在舞台上翩翩起舞。作为“绿松石龙牌”的化身，她们从二里头走来，以曼妙舞姿讲述着“最早中国”的故事。

文艺演出第一篇章“解码溯源”拉开序幕。当代青年“龙龙”乘坐纸飞机秋千来到舞台，和青年小伙伴们会聚在一起。

激昂的古乐声响起，“夏禹”闪耀登场。他站在九州版图的中央，遥望着舞台上的青年。目光交汇中，传承数千年的文明血脉得到联结、延续。

“夏禹”隐去，水声激昂。演员们把绸带幻化作波涛，演绎出伊河水和洛河水波涛汹涌的场景。随着演员沿舞台急速奔跑，绸带上下起伏、翻飞，伊河洛河汹涌交汇，孕育出河图洛书的文明密码。

水声弱去，驼铃响起。西域商人穿越大漠风沙，来到风光旖旎的丝绸之路东方起点洛阳城。他们手牵骆驼，带上香料等特产，融入洛阳热闹集市，文化得以交融共生，绽放出绚烂之花。

从二里头文化照亮“最早中国”的曙光，到盛唐驼铃叮当的丝路盛景，华夏文明在“古都T台”之上铺展开来……

第二篇章：邂逅文脉

相逢神都，便是与文化相逢。

回溯中国历史，有两次伟大的相会：第一次是孔子在洛阳问礼于老子；第二次是杜甫与李白在洛阳相逢。几千年来，悠悠伊洛河流过夏商周、流过汉魏唐，在河洛大地上续写着不朽的文脉传承。

开幕式第二篇章“邂逅文脉”从一幅应天门上拉开的卷轴开启，“曹植”执笔挥毫，写就千古名篇《洛神赋》。

“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”……在“云锦天章”的情景演艺中，文人们吟诵着与洛阳有关的经典诗句，一篇篇诗词歌赋传诵千古，一缕缕华夏文脉气贯长虹。

说洛阳文化，不能不提中国石刻艺术的最高峰——龙门石窟。伴随着叮叮咣咣的开凿声响彻耳畔，飞天从天而降，龙门金刚力扫千军，力与美、刚与柔完美交融，经典的东方美学令人赞叹。

当飞天翩然离去，地面幻化成美丽的牡丹大道。唐三彩的璀璨光华组成一幅锦绣山河图。牡丹仙子羽衣舞动，华服国潮盛装登场，“山河霓裳”的艺术妆造，至今依然时尚。

守正创新，时尚表达。河洛文脉正在“活起来”“潮起来”！