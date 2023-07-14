“古都T台” 带你穿越古今相逢神都 ——专访省运会开幕式总导演陈雷

17日下午，在河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式现场，刚刚参加完彩排协调会的总导演陈雷略显疲惫，可提起省运会开幕式，他迅速变得精神十足、滔滔不绝，对节目的呈现效果充满了期待。

“由‘室内’转向‘室外’，这将是首次在历史遗址上举行的大型运动会开幕式。”17日下午，在河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式现场，刚刚参加完彩排协调会的总导演陈雷略显疲惫，可提起省运会开幕式，他迅速变得精神十足、滔滔不绝，对节目的呈现效果充满了期待。

作为本届省运会的“重头戏”，开幕式将于18日晚上在隋唐洛阳城国家遗址公园的应天门举办。开幕式有哪些重磅创意、舞美设计？如何凸显洛阳文化、融入体育元素？又有哪些运动员和明星参加？记者对陈雷进行了专访。

“古都T台”，呈现天地之“中”

为何选择在应天门举行开幕式？

“应天门是隋唐洛阳城宫城的正南门，也是洛阳今日最耀眼的文旅地标。”陈雷表示，在漫长的历史长河中，中原文化始终占据着重要地位，而十三朝古都洛阳又是中原文化最璀璨的明珠，位于隋唐洛阳城遗址的应天门犹如洛阳的一个“C位担当”。

省运会开幕式在应天门举行，以城市为背景、以遗址为舞台，是古代与现代的碰撞，展现的是城市文化与体育盛会的融合。

“我们从应天门到天堂明堂之间架起了一个“T台”。从空中俯瞰，就像是一个中国的‘中’字。”说起舞台造型，陈雷说，“中”字取自天地之中，是中原的代名词，也是中国之“中”，寓意着洛阳是“最早的中国”。

与以往开幕式不同的是，此次运动员入场将由“入场”改为“入城”。在光影流转、如梦如幻的环境中，各支代表队的运动员将依次走出应天门，漫步到舞台的正中央，沉浸式体验千年古都的文化魅力，让穿越千年的“大遗址”变成时尚靓丽的“会客厅”，彰显“古老、活力、健康、时尚”的城市品格，呈现出“体育赛事”与“文旅文创”多彩融合的嘉年华。