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今年前七个月，洛阳进出口总值135亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 23:05

　　17日，记者从洛阳海关获悉，今年前七个月，洛阳进出口总值为135亿元人民币，同比增长11.8%，其中出口111.9亿元，同比增长11.9%；进口23.1亿元，同比增长11.5%。

　　在贸易方式上，一般贸易进出口占主导地位。前七个月，全市一般贸易进出口123.4亿元，同比增长7.2%，占全市进出口总值的91.4%；保税物流进出口7.8亿元，同比增长59.7倍。

　　在贸易主体上，全市有进出口实绩外贸企业数量突破千家。前七个月，全市有进出口实绩业务企业1011家，较去年同期增加80家，其中进出口值1000万元以上企业196家，较去年同期增加29家。全市民营企业进出口99.9亿元，同比增长10.1%；国有企业进出口29.5亿元，同比增长13.4%；外商投资企业进出口5.6亿元，同比增长40.5%。

　　在贸易对象上，洛阳对“一带一路”沿线国家进出口保持增长。前七个月我市对“一带一路”沿线国家进出口62.1亿元，同比增长12.1%。增速较高的还包括：对欧盟(不含英国)进出口19.6亿元，同比增长23.9%；对巴西进出口9.4亿元，同比增长40.9%；对美国进出口8.5亿元，同比增长4.3%；对俄罗斯进出口8亿元，超2022年全年对俄罗斯进出口总值(7.2亿元)，同比增长151.9%。

　　在贸易商品上，机电产品带动效应明显。前七个月，洛阳出口机电产品47.7亿元，同比增长29.1%，其中出口拖拉机5.2亿元，同比增长150.8%；出口摩托车5.1亿元，同比增长54%；出口轴承2.9亿元，同比增长81.6%。此外，洛阳出口硅片14.8亿元，同比增长12.7%；出口家具及其零件11.1亿元，同比增长11.4%。

　　围绕进口商品，前七个月洛阳进口铌铁6.9亿元，同比增长32.6%；进口燃料油6.3亿元，去年同期无进口；进口干绿豆1.4亿元，同比增长10%；进口金精矿4614.7万元，同比增长15.4倍。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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