河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于明晚举行

明晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门遗址博物馆举行，以城市为背景、以遗址为舞台，场景化表演、全景式影像，呈现文体旅多彩融合的嘉年华。届时，洛阳网将进行全平台直播，直播时间为8月18日20时至21时45分，敬请关注。
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