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洛阳开足马力为省运会提供运输保障服务 接送近7万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.11 08:39

　　距省十四运会开幕式不足10天，前期比赛项目已进入最为密集的阶段。从6月16日至今，洛阳相关单位和部门精心组织、周密安排，开足马力提供运输保障服务，接送各类人员近7万人次，实现零投诉，赢得多方赞誉，彰显洛阳开放包容、热情好客的城市气质。

导乘员引导裁判员有序乘车

　　精心组织，展示城市魅力

　　“大家好，欢迎来到古都洛阳，您现在乘坐的是洛阳市公交集团提供的省运会运输保障车。接下来，请听我为您介绍洛阳的风土人情……”昨日，省十四运会青少年竞技组游泳比赛开赛，在从洛龙区某酒店开往赛场的大巴车上，30多名裁判员在习习凉风中倾听导乘员王蓬蓬的讲解，并报以热烈掌声。

　　看似平凡的运输保障工作，却是洛阳展示城市魅力的一个窗口。早在省运会前期项目开始之前，洛阳市多部门就制订出台了省运会交通运输保障工作方案。根据实际需要，落实相应的用车及司机管理，做好统筹调配使用工作。在比赛期间，在做好省运会各类设备、物资运输的同时，周到细致地做好各类参赛人员的接送服务。

　　6月中旬，作为省运会交通运输保障的主力，洛阳市公交集团按照工作方案，抽调精兵强将担任司机，选派20多名省运会赛事调度员，深入对接每个单项赛事竞委会，提前几天掌握项目特点、参赛人数、交通路况、车辆配置及赛程安排等信息，科学制定最佳路线和发车班次，提供高效便捷的人性化服务。

　　用细致入微换来宾至如归

　　“姑娘中暑了，赶紧降温……”前两天，省运会某单项比赛还未结束，一名外地女选手就被搀扶着走上大巴车。可能因为比赛时紧张，加之天气闷热，小姑娘出现恶心、乏力等症状。

　　见此情景，导乘员赵红梅立刻从急救箱里找出消暑药品，给姑娘喂药喂水，并调低了车内空调温度。10分钟后，小姑娘情况好转，拉着赵红梅的手连声致谢。

　　“多亏您，我们才能登场参赛。要不，这5年的辛苦训练全白费了！”前几天，两名三门峡选手将参赛证件忘在了酒店，直到比赛检录前才发现。选手们急匆匆跑出赛场，用颤抖的声音求助。保障运送车队车长邓飞飞二话不说，立刻驾驶应急保障车，带着选手返回酒店，一来一回仅用20多分钟，赶在比赛开始前，将两名选手送回赛场。

　　省运会前期项目开赛50多天，这样的例子还有不少。车长冯光辉收车打扫车内卫生时发现一个背包并交给了酒店的志愿者，后来背包物归原主。参加社会组比赛的一名外地选手，把价值万元的新手机遗忘在车座夹缝里。细心的车长获悉此事后，与酒店接待方取得联系，最终完璧归赵。

　　“保障工作非常出色，感谢洛阳市执委会和洛阳市公交集团的真诚与细致，让我们宾至如归。”昨日，省十四运会游泳项目的执行总裁判陶文涛说，提前预冷的空调车、一应俱全的急救箱、干净卫生的车厢环境、高素质的司乘人员……处处体现了洛阳这座城市的专业精神，让广大省运会裁判人员能够以更加良好的状态、更加饱满的热情投入比赛当中。

　　辛苦付出，赢得多方赞誉

　　“参赛酒店门口的发车时间是8点，我们经常5点多就赶到单位了。”省运会保障运送车队的丁博说。这时天刚亮，他们检查车辆、巡视车厢卫生，整理完个人仪容仪表，就驾驶大巴车出发了，提前一个多小时到达酒店门口待命。

　　直到把参赛人员全部送到赛场，车停整齐，摆上安全锥，检查车内卫生之后，司机师傅们才顾得上吃早饭。按规定，司机不许在车内吃饭，以免影响车内空气质量。在三伏天，吃午饭就成了苦差事。常见的情景是：在没有阴凉的赛场外，十几名司机师傅捧着午饭，坐在太阳下，饭未入口，大颗的汗珠已掉进碗里……

　　省运会各项比赛赛程不同，司机师傅们每天5点多出门，有时深夜才回到单位。收车后，师傅们还要拖地、擦拭玻璃和座位，对车辆全面保洁。

　　辛苦付出换来各方称赞。“最近收到不少感谢信，有发邮件的，有发微信的，都是夸咱洛阳的。作为洛阳公交的一员，我心里别提多美了。”丁博笑着说。

　　数据显示，从6月16日至今，省运会交通运输保障部共调配车辆1423台次，顺利保障20个赛事，运送运动员、裁判员、志愿者等近7万人次。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵承 庄广文 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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