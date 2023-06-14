省运会武术比赛落幕 洛阳队创近年最佳成绩

在8日结束的省十四运会“交通银行杯”武术套路比赛上，洛阳队发挥出色，夺得6金3银2铜，紧随郑州队之后，位居奖牌榜第二，创近几届省运会最好成绩。

选手比赛中

在8日结束的省十四运会“交通银行杯”武术套路比赛上，洛阳队发挥出色，夺得6金3银2铜，紧随郑州队之后，位居奖牌榜第二，创近几届省运会最好成绩。

据悉，共有来自全省16支代表队的308名男女运动员参与武术项目28枚金牌的角逐。经过5天的较量，28枚金牌“花落七家”，其中，郑州队获得8枚金牌，东道主洛阳队收获6枚金牌，焦作队获得4枚金牌，开封队和安阳队分别夺得3枚金牌，平顶山队和许昌队各获得2枚金牌。

省武术体操冰雪运动中心有关负责人表示，2020年，我省在郑州、开封、洛阳设立了武术套路队二线训练基地，为一线队选拔、输送、储备优秀的后备人才。一批出自洛阳、郑州等训练基地的优秀选手在本次省运会上大放异彩。

“训练基地已进入良性循环，现有适龄队员近50人。本届省运会之后，我们将开启下一周期的备战工作，选拔更多优秀队员。同时，加强与外地的交流，进一步开阔视野，不间断提高洛阳武术的人才培养水平。”本届省运会洛阳武术队教练赵焜说。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张怡熙 文/图)