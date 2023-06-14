首战告捷！洛阳女足5∶0击败周口女足

昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“农业银行杯”足球比赛(乙组)在栾川县伏牛山足球场拉开战幕。首轮比赛中，洛阳女足展示强大的攻击力，以5∶0击败周口女足取得开门红。

昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“农业银行杯”足球比赛(乙组)在栾川县伏牛山足球场拉开战幕。首轮比赛中，洛阳女足展示强大的攻击力，以5∶0击败周口女足取得开门红。

这是本届省运会最后一个足球项目。来自全省的16支代表队参赛，其中男足队伍8支，女足队伍8支。按照规则，本次赛事的参赛队员都是13岁至15岁年龄段的选手，男女足比赛均通过抽签被分为A、B两个小组。每个小组4支球队，采用单循环决出小组的前两名晋级半决赛。半决赛采用交叉淘汰赛，胜者获得争夺冠军的资格。

当日进行的女足小组赛上，洛阳女足以5∶0大胜周口女足，焦作女足以2∶1力克新乡女足，郑州女足以3∶0战胜安阳女足，开封女足和许昌女足常规时间里战成1∶1平，通过点球大战，开封女足以5∶4险胜。

本次比赛将持续6天，12日将决出男女足冠亚军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘茁林）