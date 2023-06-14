省运会射击比赛鸣枪 洛阳首日斩获三金

昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”射击比赛(步、手枪项目)鸣枪开赛。首个比赛日，洛阳射击军团表现抢眼，斩获3金2银6铜。 昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”射击比赛(步、手枪项目)鸣枪开赛。首个比赛日，洛阳射击军团表现抢眼，斩获3金2银6铜。 本次比赛为期6天，设44枚金牌，来自全省8支代表队的362名选手参加各项目奖牌的争夺。 射击是洛阳传统优势项目之一，在2018年举行的省十三运会上，洛阳射击队获得奖牌数和团体总分双料第一。本届省运会在家门口举办，洛阳射击队尽锐出战，总计派出87名选手的强大阵容角逐全部44个项目的奖牌。 首个比赛日洛阳选手发挥出色，其中，布帅航夺得男子乙组50米手枪(60发)比赛的金牌，张熙雯、王明悦、赵怡霏联手夺得女子乙组10米气步枪团体项目的金牌，姚贺鑫获男子甲组25米手枪速射冠军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李卫超 实习生 董静雯）