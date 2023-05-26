绽放在省运会赛场上的“洛阳玫瑰”

刚刚结束的省运会女子五人制足球比赛上，这群来自各行各业的洛阳姑娘们用行动完美诠释了永不放弃的中国女足精神。

主力后卫缺席，且落后一球的情况下，顽强扳平比分；受伤送往医院急救后，打着绷带重返赛场；点球决赛与冠军失之交臂，流下难过的泪水……刚刚结束的省运会女子五人制足球比赛上，这群来自各行各业的洛阳姑娘们用行动完美诠释了永不放弃的中国女足精神。

赛场：她打着绷带重返替补席

女足决赛上，洛阳3号队员亓(qi)露在开场5分钟因十字韧带挫伤，被担架抬离现场，送往医院急救。

担心洛阳队后防吃紧，这位34岁的核心球员让急诊室的医生进行简单的止疼处理，随后缠着厚厚的绷带一瘸一拐回到替补席。虽没有再次登场，她大声为队友加油鼓劲，提醒队友及时补位、做好防守，嗓子喊哑了也全然不觉。

亓露膝部的老伤是前两年参加全省业余比赛时落下的，当时她的十字韧带差点完全断裂。为了继续足球梦想，她拒绝了手术，采取保守治疗，每天定时接受负重下蹲、平板支撑等下肢锻炼，有意增强腿部力量，以此延长运动生命。

10号队员李静是洛阳女足的教练兼队长，为顶替受伤的亓露，她从锋线撤回后防线。洛阳队一球落后，她在中场休息时情绪激昂地发表阵前动员，并在下半场出任前锋，吸引对方防守火力，成功帮洛阳队扳平了比分。点球决赛时，洛阳屡次射失，士气低落之际，又是李静，势大力沉的一击轰门，稳定了军心……

当终场哨声响起，为洛阳扳平比分的功臣6号队员赵慧玲却难过地哭了，现场洛阳的球迷们却为她们奉上了最热烈的掌声。