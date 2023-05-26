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增强信心，乘势再出发——坚定不移走好新文旅产业发展之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.05 08:22

　　时长13秒，点赞量417.8万！

　　最近，抖音博主“大大怪陈皮”拍摄的一条洛阳汉服体验短视频火了，从火车站到应天门，从现代时装到古风汉服，“丝滑”的变装转场，魔性的剪辑配乐，使其在短短一周里，粉丝量从几十个猛增至20多万，吸引无数网友喊话“想去洛阳”，奇妙“穿越”体验及其背后的新文旅，也再次助推洛阳火出圈。

　　“热点”层出不穷，“热议”亦不曾间断。

　　政界、业界、商界，各路嘉宾云集；观摩、演艺、签约，活动异彩纷呈……连日来，伴着2023全省文旅文创发展大会在洛成功举办，洛阳文旅持续引发广泛关注。“老家洛阳，文旅真中！”“洛阳文旅不要太卷！”……透过洛报融媒对大会的全程全网报道，网友对洛阳发展新文旅的点赞声不绝于耳。

　　特别是在此期间，着眼深入做好文旅文创融合发展这篇大文章，省委书记楼阳生鲜明提出抓实9项重点任务，其中就有“丰富业态体验，大力发展新文旅”“加强‘颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播’”，这意味着洛阳在发展新文旅上的理念、路径和模式将在全省推广，这是莫大的肯定！

　　“进一步增强了全市做大做强文旅产业的信心决心，扩大了洛阳文旅的影响，明晰了文旅文创发展的路径。”对于此次大会在洛召开，日前召开的市委常委会会议如是总结。从“一域探索”升级“全省模式”，从“一方天地”奔向“广阔舞台”，昭示的正是我们走对了路子，坚定的正是继续前行的信心。

　　信心，也来自嘉宾们“亲测”后的理性评判。

　　在大河荟观看《寻迹洛神赋》，穿行在历史和现实之间，有人感慨“洛阳真把文化做活了”；在5G+XR元宇宙产业园，一番VR电竞等新奇项目体验，有人赞叹“这很懂年轻人”；在洛邑古城，融入游客感受汉服风潮，有人慨叹“洛阳果然很入戏”……从创作者到旅行商再到企业家，很多嘉宾见多识广、眼光独到，他们的看好，无疑让我们的新文旅之路更经得起考验。

　　“追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。”

　　站在新风口、迈上新赛道，当一位位市县“一把手”、企业负责人提出带队来洛考察学习、洽谈合作，我们深知，一切信心和机遇都是干出来的；当嘉宾们纷纷建言献策，我们也深知，洛阳“在发展新文旅产业上取得了初步成效，但总体上仍处于破题阶段”，诚需更好地把握新文旅产业特征、培育新文旅产业业态、探索新文旅产业引流方式、构建新文旅产业投资模式、优化新文旅产业发展环境，不断实现新的进阶跃升。

　　“只要路走对了，就不怕遥远。”

　　抢抓机遇、乘势而上，坚定不移走好新文旅发展之路，洛阳必能成为更多人的“诗和远方”！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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