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搭子社交：老年人情感需求新表达
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:58

　　近日，“‘搭子’这种新型社交关系”在网络上广受热议。“搭子”社交是指人与人在某一兴趣爱好方面很合拍。其实，这种新型社交方式也深受老年人喜欢。他们基于兴趣爱好组成“健身搭子”“电影搭子”“爬山搭子”等，他们通过这种新型的社交方式学习交流，收获友谊。

　　“唱歌搭子”：一起在音乐的海洋里畅游

　　“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸；我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆……”26日，在洛龙区开元路街道天元社区党群服务中心，75岁的李连让精神抖擞、面带笑意地演奏着电子琴；旁边的靳剑锋一展歌喉，唱出对生活的热爱和幸福晚年的追求……

　　“我的‘搭子’是一位唱歌高手，我们已经组合3年之久。”今年60岁的靳剑锋这样介绍他的“搭子”。

　　靳剑锋提到的“搭子”正是李连让。李连让是洛龙区开元路街道天元社区圆梦合唱团的元老，也是他的唱歌入门老师。说起他们为啥成了合唱团的组合，是因为想帮助靳剑锋这个团里的“后进生”。

　　2020年，靳剑锋退休后加入圆梦合唱团，开始自己的退休生活。“刚加入合唱团时，我是零基础，每次合唱总是跟不上大家的节奏。”靳剑锋说，他和李连让曾都是军人，因此在排练之余有更多的话题聊，一来二去他们就结成了“搭子”。

　　不排练的日子，李连让一句一句、不厌其烦地教靳剑锋学习合唱，要求掌握歌谱中的每个音符、音阶、节拍、旋律。慢慢地，从原来不认识五线谱，到后来熟练识谱，靳剑锋不仅提高了歌唱水平，还成了合唱团低音区的角儿。

　　“我们这个年纪，可以从身边找到一位志同道合的伙伴是一件特别高兴的事儿。”李连让说。

　　“戏曲搭子”：一个眼神就能明白他的用意

　　“我和老白相识在十年前，在一次社区演出中，初次见面就被他的控场能力折服。”今年71岁的陈元明这样评价自己的“戏曲搭子”。

　　陈元明说，在一个戏剧团内，打鼓的人可是整个团队的灵魂人物。那次看了老白的演出后，他就想把这个“人物”拉进自己的戏曲团。当天，老白演出一结束，他就主动找到老白，说明了自己的来意。“当时为了展示戏曲团的实力，我还当场献艺，展示了自己的拉弦技术。”

　　“我和老陈的相遇就像钟子期遇到伯牙，有种相见恨晚的感觉。”今年76岁的白江发说，如今的默契也是彼此共同努力的结果。起初，戏曲团排大戏《桃花庵》，白江发给陈元明手势，陈元明怎么都看不懂，排练几经中断。之后，两个人每天早晚一个小时单独练习。经过磨合，老白一个眼神，老陈就知道老白的用意。

　　这对“唱戏搭子”不仅是默契的合作伙伴，在生活中也是一对好哥俩。

　　一次，陈元明生病住院，孩子远在上海不能及时回来，白江发就日夜照顾。陪伴时，他时不时和老陈交流，把手伸进被窝帮他疏通经络，一边数着个数，一边做些简单的按摩。搓搓手脚心，按摩腿部、手部、头部……一套动作下来，直到老陈的面色红润了不少，他才露出了满意的笑容。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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