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今年新签订单4.5亿元！河柴重工合同承接提前实现“双过半”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 09:25

河柴重工生产现场（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 摄）

　　截至6月中旬，企业今年新签订单4.5亿元，合同承接提前实现“双过半”，为完成全年生产经营任务奠定了坚实基础。这是记者日前从中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)了解到的。

　　近来，河柴重工以“十四五”发展战略为牵引，及时调整经营策略，加强内部资源高效配置，把原经营销售业务按板块分割成新能源、船海、军工、服务、智能控制等5个事业部制运行单元，明确了各市场(产业)板块的发展原则，调动了广大经营人员的积极性，各业务单元齐头并进，并形成整体合力。

　　其中，船海与应用板块按照“做行业、稳市场、控风险、求效益”的经营原则，不断深耕细分行业市场，加强市场调研分析，签订了“中海油模块钻机备用柴油发电机组2023年—2025年度框架协议采购项目”1600千瓦柴油发电机组的批量供货合同，进一步巩固了河柴重工国产柴油机在中海油模块钻机备用柴油发电机组市场的领军地位，为后续进入中海油钻机动力模块、修井平台等市场奠定了坚实基础。

　　服务保障板块按照“服务保障有力，规模效益稳增长，业务结构更优化”的原则，快速响应用户需求，不断提升备件及经营服务市场规模，签订合同1.3亿元，实现营业收入1.03亿元，均提前实现“双过半”，在推动“制造+服务”模式转型方面迈出新步伐。

　　军品板块聚焦主责主业，紧跟市场需求，以企业自主可控的产品优势与高效专业的服务保障能力，累计签订合同金额3亿元，在某型高速试验船等四型船上均取得突破。

　　河柴重工相关负责人表示，下一步将提高产品质量，严控产品成本，持续进行产品优化升级，提升市场竞争力，真正做到各产业板块“进得去、站得稳、守得住、有未来”，为中国早日由“造船大国”成长为“造船强国”贡献河柴力量。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 梅巍)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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