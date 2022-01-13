提速发展！洛阳高端轴承产业集群建设快马加鞭

作为重点推进的十大产业集群之一，洛阳高端轴承产业集群今年以来在多个领域实现提速发展。这是记者在近日召开的洛阳市高端轴承产业集群培训及座谈会上了解到的。

作为重点推进的十大产业集群之一，洛阳高端轴承产业集群今年以来在多个领域实现提速发展。这是记者在近日召开的洛阳市高端轴承产业集群培训及座谈会上了解到的。

围绕创新链条打造，今年以来，洛阳积极支持在轴承领域具有重大影响力的引领性、系统集成性和产业链协同创新项目，加速构建覆盖轴承产业全生命周期的创新链条和产业生态，迄今已推动洛轴“重大装备用高端轴承关键技术研究及产业化”项目、新强联“大功率风力发电机组独立变桨轴承的研发及产业化”、轴研所“5-13兆瓦海上风电机组轴承关键技术研究及产业化”项目等获得支持，实现了洛轴国内首套16兆瓦平台风电轴承、新强联12兆瓦海上抗台风型风力发电机组主轴轴承等重大产品的加速落地。

围绕创新载体建设，立足轴承产业布局，洛阳今年建设了一批定位清晰、管理科学、开放共享的高水平创新平台，包括新建省级产业研究院1家、省级产业创新中心1家、省级企业技术中心2家、以及新建市薄壁精密轴承企业研发中心等市级创新平台7家，并通过积极支持符合条件的轴承企业申报国家高新技术企业，加强轴承科技型中小企业培育，进一步健全企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制。

围绕重点项目推进，洛阳工作专班当前已梳理“十四五”期间总投资149.3亿的43个高端轴承产业集群发展重点项目，今年前八个月推动6个轴承项目签约，总投资额37亿元，其中包括投资15亿元的年产5.7万套齿轮箱轴承项目、投资10亿元的投资特种钢构件生产项目。后续全市将重点围绕浙江、辽宁、湖北、江苏、山东、福建、上海等地开展精准招商，并结合全国轴承行业排名前10企业分析结果，精准谋划招商引资项目。

洛阳轴承产业技术积淀深厚，比较优势明显，正处在向中高端市场突破的关键阶段。根据规划，洛阳后续将继续以《洛阳市高端轴承产业集群发展实施方案》为抓手，依托工作推进专班积极抢抓产业风口，统筹做好集群创新能力提升、企业培育壮大、问题协调服务、资源要素保障等工作，突出重点，明晰路径，高质量推进洛阳高端轴承产业集群建设。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 邢维京 王国兴）