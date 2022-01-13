洛阳市规划展示馆国庆假期正常开放

28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，为方便公共参观游览，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆将正常开放。

28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，为方便公共参观游览，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆将正常开放。 28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，为方便公共参观游览，国庆假期期间，洛阳市规划展示馆将正常开放。 ●开放时间 2022年10月1日(周六)至10月7日(周五)均正常开放 上午9:00—下午17:00(16:30停止入馆) ●开放范围 一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放，总规模型沙盘秀随每天上午10:00和下午15:00的公益讲解开放，5D影院和飞行影院通过微信公众号预约观影。能量单车、赛道英雄等易形成人员聚集区域暂不开放。 ●预约参观 馆内实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，每日总接待观众量不超过1000人，只接受散客(个人)预约。游客需在“洛阳市规划展示馆”微信公众号进行参观预约。 注：洛阳市域外来馆游客入馆时需提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）