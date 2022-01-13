类冰雪运动进校园！30万元轮滑装备赠给山里娃

戴上头盔、护具，穿上崭新的轮滑鞋跃跃欲试，孩子们的脸上绽放出灿烂的笑容……28日，助力嵩县轮滑进校园捐赠仪式在嵩县第六实验小学举行。
戴上头盔、护具，穿上崭新的轮滑鞋跃跃欲试，孩子们的脸上绽放出灿烂的笑容……28日，助力嵩县轮滑进校园捐赠仪式在嵩县第六实验小学举行。
戴上头盔、护具，穿上崭新的轮滑鞋跃跃欲试，孩子们的脸上绽放出灿烂的笑容……28日，助力嵩县轮滑进校园捐赠仪式在嵩县第六实验小学举行。
本次活动由洛阳市轮滑协会和嵩县教体局共同举办，由洛阳市轮滑协会向嵩县10所学校捐赠价值30万元的500套轮滑装备，助力冰雪运动进入山区校园。
此次获得捐赠的学校有：城关镇中心小学、城关镇北店街小学、黄庄中心小学、田湖中心小学、闫庄中心小学、陆浑中心小学、纸房中心小学、德亭中心小学、旧县中心小学、饭坡小学。受捐助学校负责人表示，将充分利用好这些装备，大力开展特色体育运动，让孩子们在运动中收获健康快乐。
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