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你养花来我画花 母子同心扮靓家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.27 08:52

　　“我养多肉(指多肉植物)快10年了，最喜欢‘桃蛋’。”日前，在西工区洛北街道香榭里社区，40岁的任亚双向记者展示她养的多肉植物。

　　“养多肉，好打理，每天并不需要太多时间照顾它们。”任亚双说，作为一个上班族，她和爱人还是双职工，自己养花的“第一要素”就是不能占用太多时间，虽然说干脆不养更省心，但耐不住自己实在太喜欢植物！

任亚双在为植物浇水

　　虽说好打理，可不用心也不行。任亚双回忆，一开始养多肉，她没有经验，养的多肉起初颜色还比较“正”，养着养着就“偏”了。为此，她特意委托朋友结识了几位养多肉的高手，请大家帮忙分析、解答。

　　“我听了高手的建议，特意换上了多肉专用的培养土，并经常为其调整摆放位置，后来养的多肉色泽艳丽、体态饱满，谁见谁夸！”任亚双高兴地说，她经常在网上查找养花知识，还加入了好几个养花交流微信群，自己常常在群里“潜水”学知识。

　　在任亚双的影响下，她10岁的儿子王靖轩从小就对植物有着浓厚的兴趣。任亚双说，她记得有一次，儿子在学习中得到了奖励，在诸多奖品中，儿子特意选择了一袋满天星的植物种子，说要回家送给妈妈。

王靖轩的美术作品《向日葵》

　　母子俩没事的时候，还一起逛花卉市场。任亚双说，儿子到了花卉市场，对什么植物都很好奇，一会儿问她这，一会儿问她那。很多植物自己也不认识，这时母子俩就现场向卖家请教，学到了不少植物知识。

　　王靖轩对植物的喜爱还会通过画笔表达出来。任亚双的家中，挂满了儿子的作品。“这是他用橡皮泥做的向日葵，这是他在美术课上画的虎尾兰。你看，就连画小提琴也要在琴周围画满花。”任亚双一边说，一边展示着儿子的画，眼里满是自豪。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 金丽娜 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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