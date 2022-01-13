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涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 17:22

　　8月29日，在涧西区西苑路实验小学新建成投用的教学楼内，老师和学生正在摆放桌椅。

　　近日，涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工。该工程占地面积为9732.69平方米，在原址上重新建设教学楼、操场及附属设施。西苑路实验小学原有教学班28个，新教学楼投入使用之后有教学班36个，学生人数由1500人增加到1800人，极大缓解辖区居民子女入学问题，全新的教学楼和现代化的教学设备为学校的发展注入新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 高德权 摄)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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