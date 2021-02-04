隋唐大运河国家文化公园（西区）项目预计年底前完工

近日，在位于老城区九都路与新街交叉口东南侧，工人们正在忙着装修隋唐大运河国家文化公园(西区)的地下停车场。

近日，在位于老城区九都路与新街交叉口东南侧，工人们正在忙着装修隋唐大运河国家文化公园(西区)的地下停车场。按照计划，该项目将于年底前建成投用。

隋唐大运河国家文化公园项目(西区)位于洛河与瀍河交汇处西北侧，北邻九都东路，西临新街，南至滨河北路，东与巡河路相接，总建筑面积约4.3万平方米，建设有公园湿地、地下停车场、下沉广场、绿化景观、健身等区域。目前公园地上景观绿化施工和湿地水系蓄水已基本完工并对外开放，地下停车场的装修工程正在加紧推进。

项目有关负责人介绍，该项目以一心(隋唐大运河文化博物馆)、两带(公园两侧绿轴)、多节点(隋唐文化、邻里中心、运河文化、消费休闲的联动四区和穿插的健身休闲节点)为核心。游客到博物馆游玩的同时，还可以在此赏花、健身，停车也不再成为烦心事。