女儿尽孝 西工区90岁志愿军老兵笑口常开

今年90岁的张玉梅家住西工区，是一位参加过抗美援朝战争的志愿军老战士。

陈莉耐心为母亲按摩

今年90岁的张玉梅家住西工区，是一位参加过抗美援朝战争的志愿军老战士。得益于女儿陈莉多年如一日的悉心照护，鲐背之年的张玉梅身体硬朗，笑口常开。

再唱战歌，90岁的母亲神采奕奕

“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。保和平，卫祖国，就是保家乡……”近日，在御博城小区，张玉梅在女儿陈莉的陪伴下，唱起了《中国人民志愿军战歌》。老人头发花白、神采奕奕，仿佛回到了战火纷飞的年代。

张玉梅16岁入伍，随解放军一路南下，多次参加战斗。抗美援朝战争打响后，张玉梅放弃在北京安稳的工作，多次请缨，于1952年踏上朝鲜战场，在志愿军炮八师司令部机要科担任机要秘书，负责密码电文的翻译和送达，确保上情下达。

朝鲜战场，危险无处不在。“我们头顶每5分钟投下一枚炸弹，身边前一分钟还生龙活虎的战友，下一刻就倒在了自己身旁。”目睹战友牺牲，张玉梅没有退缩，而是更加坚强、更加忘我地投入工作。在完成译电任务之余，她和男兵一起扛着200多斤的松木修建防空洞，还教战友们唱歌、识字。在朝鲜一年多的时间里，张玉梅先后参加多次战斗，圆满完成任务。

“母亲在战场上锤炼出了勇敢、冷静、严谨的作风，这些品质伴随了她70多年，也深深影响了我们。”59岁的陈莉是洛阳市妇幼保健计划生育服务中心的一名医生，她说，对于母亲，除了亲情，还有一份深深的敬佩。

细心照护，她是母亲的“贴身卫士”

1955年，张玉梅转业到洛阳市邮电局工作。退休后的近些年，她一直住在陈莉家，由其照顾生活起居。

“母亲把我培养成大学生，教我做人做事的道理，鞭策我不断进步。如今我要尽心尽力，回报养育之恩。”陈莉说，母亲早年在战场上落下腰疼的毛病，近些年经常复发。为了减轻母亲的疼痛，陈莉专门买来了软硬适中的藤椅。

张玉梅牙口不好，陈莉每天做饭后先自己品尝，确保软烂可口才盛给母亲。母亲喜欢吃包子、饺子、锅贴，陈莉就每天变着花样做给她吃。

“照看高龄老人，在保证营养的同时，还要学会‘未病先治’，防微杜渐。”为此，陈莉专门学习了中医理疗知识，一旦发现母亲有感冒、消化不良的苗头，就及时进行艾灸、拔火罐、贴膏药、推拿按摩等。她还买来足浴盆和中药包，每天晚上给母亲泡脚，做足底按摩，提高母亲的睡眠质量。

体贴入微，她要母亲快乐到老

随着年龄的增长，性格豁达的张玉梅偶尔也会闹点儿小情绪，尤其是腰腿疼或者牙龈肿痛的时候。每到这时，陈莉都会拿起梳子，给母亲梳头、按摩，同时轻声宽慰：“妈，我非常理解您，上了年纪挺不容易的。您哪里不舒服就及时给我说，我帮您缓解缓解。”

一番身体按摩和心理疏导，让张玉梅的不快烟消云散。不一会儿，她就会高兴地哼唱起《莫斯科郊外的晚上》或者《喀秋莎》等歌曲。

张玉梅勤俭，衣服穿了十几年都不舍得扔。在她眼里，每个老物件都承载着一段往事和回忆。为了尊重母亲，陈莉买来多个收纳箱，按年代顺序，把母亲的老物件分门别类放好，供母亲随时查看。

“母亲思维敏捷，学习能力强，爱好广泛。”陈莉说，母亲能熟练地使用微波炉等家电，还会用手机上网浏览国家大事。此外，母亲每天外出散步、买菜，坚持阅读《洛阳晚报》《老年春秋》等书报杂志。前些年，陈莉还带着母亲到国内外旅游，老人遵纪、守时的作风常常得到导游的交口称赞。

“家有老母亲，是我们儿女的福气。我打算等条件合适的时候，多带着母亲出去转转看看，希望母亲永远健康快乐。”陈莉说。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）