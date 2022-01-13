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河洛地理：寻踪晋洛古道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2022.09.27 08:57

　　晋洛古道示意图

　　历史上，晋南地区和洛阳盆地既相互独立，又交往频繁。连接这两个地理单元的古道也有多条，如果要用一个名字概括它们，我的选择是晋洛古道。

　　从地图上，我们可以看出，将晋南地区和洛阳盆地分隔开来的，除了太行山、王屋山和中条山，还有滔滔东流的黄河。也因此，晋洛古道上少不了古渡口，也离不开古陉(xíng)道。

崎岖蜿蜒太行陉

　　《尔雅·释山》中说：“山绝，陉。”陉即山脉中断的地方。太行山有八陉，其中南端第一陉轵(zhǐ)关陉、第二陉太行陉都在晋洛古道上。

　　在古代，将晋南地区与洛阳盆地连接起来的除了太行山上的陉道，还有崤函古道。相比之下，抄陉道属于走捷径。如春秋时期，周王室发生王子带之乱，晋文公立功心切，带兵到洛阳勤王时就走了轵关陉。

　　轵关陉东连济源，西接侯马。今王屋镇封门村是轵关所在地，古称“封门天险”，通常被视为轵关陉的东起点。

　　太行陉南连沁阳，北接晋城。从晋城继续北上，经长治、太原可到大同。大同古称平城，曾为北魏国都。太和十七年(公元493年)秋，孝文帝拓跋宏率大军以南征为名离开平城，一路南下迁都洛阳，走的就是这条路线。

　　孝文帝之前，魏武帝曹操为征讨袁绍的外甥高干，也曾在太行陉艰苦行军，并留下了一首《苦寒行》。如今古陉道已被公路取代，但豫晋两省交界处还保留着一段古羊肠坂，其上有碗子城，是万里茶道上“南通伊洛”“北达京师”的醒目标志。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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