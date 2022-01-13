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洛阳邮政和中国一拖签署战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 09:23

　　20日上午，中国一拖集团有限公司和中国邮政集团有限公司洛阳市分公司举行了战略合作协议签约仪式。

　　此次战略合作协议的签订，旨在双方携手打造仓配基地、综合智慧物流园和国际重要邮件与国家枢纽口岸内陆无水港，实现洛阳邮政在东方红(洛阳)国际陆港的有效落地；同时，还将积极延伸洛阳邮政内陆无水港区域功能，为洛阳本地跨境电商提供国际物流寄递服务。

　　协议签署后，双方将依托各自资源，率先落地陆港仓储配送项目、电商云仓仓配项目，逐步推进医药仓配项目、冷链物流仓配项目、快消品仓配项目等基础仓配项目落地实施，利用中欧班列进一步巩固提升洛阳全国性综合交通枢纽地位，服务洛阳更高水平对外开放。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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