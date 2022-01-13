“全面改薄”：让农村孩子从“有学上”到“上好学”（非凡十年·教育蝶变）

传球、带球、射门……近日，在洛宁县马店镇中心小学的足球场上，一群五、六年级的学生正肆意挥洒青春。10年来，我市积极推进义务教育资源均衡配置，通过实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”(简称“全面改薄”)工程等，让更多农村孩子实现了从“有学上”到“上好学”的愿望。

传球、带球、射门……近日，在洛宁县马店镇中心小学的足球场上，一群五、六年级的学生正肆意挥洒青春。10年来，我市积极推进义务教育资源均衡配置，通过实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”(简称“全面改薄”)工程等，让更多农村孩子实现了从“有学上”到“上好学”的愿望。

故事：

山区小学“变身”记

“我们原来的学校只有一栋孤零零的教学楼，没有操场和各类活动室，别说上体育课了，课间活动都跑不开。”张家然是洛宁县马店镇中心小学五(3)班学生，回忆起3年前的校园，她连连摇头。

对当时学校的办学条件，该校校长张新军仍记忆犹新：“学校蜗居于居民区，面积不到5亩，小小的3层教学楼容纳了6个年级600多个孩子，什么活动也开展不了。”而且，学校没有餐厅、宿舍，离家远的老师只能在办公室凑合吃住……

在“全面改薄”资金的支持下，这所山区小学来了个“大变身”。三年级开学，张家然和老师、同学们告别破旧的老校区，搬进了新校区。“这里地势开阔，面积相当于八九个老校区，有2栋教学楼、1栋综合楼、1个2层的餐厅，还有学生宿舍、教师宿舍，并配建了塑胶跑道和标准足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等。”在该校四年级语文教师高媛媛看来，现在的学校比县城里的小学还要好。

张新军介绍，随着学校条件改善，这两年越来越多的家长把孩子从县城的私立学校转了回来。目前，该校学生已增加至900多人，其中寄宿生有近300人。

政策：

实施“全面改薄”工程

马店镇中心小学的变化，只是我市落实“全面改薄”工程的一个缩影。“全面改薄”让农村学校有了色彩、有了歌声，也让越来越多的孩子享受到全面成长的快乐。

市教育局相关负责人介绍，自2013年“全面改薄”等重大工程实施以来，我市坚持补短板、兜底线，锁定贫困地区，聚焦薄弱学校，以大力改善农村学校办学条件为重点，推进全市教育水平整体提升。

在工程推进过程中，我市各级教育行政部门和学校把校舍建设工程质量摆在突出位置，严格实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制等，明确要求未经验收或验收不合格的项目不得交付使用。

数据：

1368所学校实现“改薄”目标

截至目前，我市1368所学校全部实现“改薄”目标，累计投入30多亿元，新建、改扩建农村寄宿制学校455所，改善农村小规模学校办学条件665所，在建设数量、规划面积、投入资金、辐射人口、取得成效等方面处于全省前列。

同时，我市积极适应城镇化发展需求，新建改扩建义务教育学校181所，坚持划片免试就近入学的义务教育阶段招生政策，累计解决进城务工人员随迁子女入学14万人次，做到“应入尽入”。

“十四五”期间，我市将进一步推进城乡义务教育一体化发展，优化教育资源布局，到2025年，全市新建、改扩建农村义务教育寄宿制学校约120所。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨慧怡 王雷）