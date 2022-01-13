省政协调研组来洛 戴柏华带队

22日，省政协副主席戴柏华带领省发改委、省卫健委等部门负责人来洛，对分包的省重点项目建设情况进行专题调研。

22日，省政协副主席戴柏华带领省发改委、省卫健委等部门负责人来洛，对分包的省重点项目建设情况进行专题调研。

戴柏华一行深入河南省第二儿童医院和洛阳市中医院伊滨院区中医药传承创新工程建设项目现场，实地查看医院门诊楼、病房楼和相关配套设施等建设情况，认真听取项目有关情况汇报，并召开现场会，就做好下一步工作深入座谈研究，现场协调解决项目建设过程存在的困难和问题。

河南省第二儿童医院于今年4月9日开始试运营，后续工程仍在建设中。除前期开诊的15个临床科室外，目前一期项目门诊医技楼、1号住院楼内部装修工作已进入收尾阶段，预计今年年底前投入运营。

戴柏华指出，抓好医疗卫生领域重点项目建设，对于更好解决医疗资源短缺、群众看病难看病贵等问题具有重要意义。省工作专班要严格按照项目推进方案要求，把握时间节点、落实各方责任，倒排工期、挂图作战，确保项目建设工作扎实有序开展。属地政府要跟进服务、靠前指挥，加强资金、用工等要素保障，把问题解决在一线。要切实强化协同配合、增强工作合力，确保项目建设保质保量如期完成。

市领导杨炳旭、安石柱等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）