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警方带您了解那些高频电诈道具
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:30

　　昨日，本网以《开启屏幕共享，一市民被骗30余万元》为题，报道了西工区一市民遭遇电信网络诈骗的经历，引发不少市民关注。

　　何为屏幕共享？骗子又是如何利用屏幕共享实施诈骗的？记者邀请洛龙公安分局反诈中心民警为您揭秘，并介绍犯罪分子在实施电诈过程中常用的道具。

　　警惕：诈骗分子利用屏幕共享作案

　　洛龙公安分局反诈中心民警介绍，在此类电信网络诈骗中，骗子往往冒充“公检法”人员或注销校园贷款的银行工作人员、平台客服人员等，诱导被害人开启屏幕共享(也有分享屏幕等叫法)功能。

　　屏幕共享并非新鲜事物，它类似于早年间电脑端的远程控制功能，即双方建立连接后，对方可远程控制你面前的电脑，当时，主要用于远程帮他人维修电脑或找文件等。如今，不少手机会议软件开发了屏幕共享功能，用于实时演示或教学，却被诈骗分子利用。

　　“明明我没将自己的银行账号、密码给过别人，为啥银行账户里的钱却被转走了？”不少被害人被骗后，对此深感不解。民警说，尤其中老年群体，他们对屏幕共享功能缺少认知——屏幕共享相当于手机的录屏操作，它会将屏幕上显示的内容全都记录下来，并同步让对方看到，包括弹框显示的短信、微信、其他App推送的内容等。

　　体验：发起屏幕共享后，手机操作对方一览无余

　　记者了解到，目前腾讯QQ、腾讯会议、钉钉及部分小众软件，都有屏幕共享功能。

　　开启屏幕共享后，骗子眼中被害人的手机是啥样的？记者和民警用钉钉进行了模拟操作：双方互加好友后，民警发起屏幕共享，记者点击同意后，民警在他的手机上任意点开几个手机软件，记者通过自己的手机能看到他的所有操作。

　　随后，民警打开一个网上银行软件，输入账号、密码登录。记者通过共享画面，可看到模拟键盘上的数字跳动，换言之，通过屏幕共享就能轻松掌握对方的账号、密码等关键信息。同时，民警手机上实时弹出的信息、验证码等，记者也能一览无余。

　　“值得注意的是，该功能一般需要由自己主动发起。”民警说，当发起屏幕共享时，软件也会弹出提示框，提醒“为保护个人隐私和财产安全，在共享屏幕过程中，切勿输入密码，获取验证码，操作银行转账或使用其他金融产品，谨防诈骗”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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