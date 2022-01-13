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发力粮食节约！河南要推广这项“洛阳创新”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 11:29

　　20日，记者从国家农机装备创新中心获悉，日前出台的《河南省粮食节约行动实施方案》，围绕粮食生产等关键环节节约减损发布若干措施，其中明确提出要依托国家农机装备创新中心，加大先进适用精量播种机等研发推广力度。

　　作为今年“三夏”期间成功投用的创新成果，由该中心自主研发的气吸式精量播种机应用了负压吸附技术，能够将作物种子按照栽培要求的合理数量、位置播入土壤，实现精细播种，为作物苗匀、苗齐、苗壮提供前期保障。该产品解决了大豆和玉米同时精准播种等行业难题，在匹配大功率拖拉机作业时，能够达到6到18行复合种植要求，并可凭借整体模块化设计完成单播或套种农艺转换，大大提升播种效率。

　　围绕粮食收获减损，在农业农村部农业机械化总站统一指导下，国家农机装备创新中心今年还在湖北、河南、河北等地，开展了谷物收获机械粮损测试验证系统实验验证和作业情况评价。

　　该系统的精准测定，弥补了我国测试领域短板，通过大幅提升取样效率，不仅可为机收减损提供依据，确保主粮作物颗粒归仓，还能为后续我国智能农机装备的推广应用提供数据支撑，为小麦生产全程机械化节本增效探寻优化技术模式，持续推动农机高质量发展。

　　作为农机行业唯一一家国家级制造业创新中心，国家农机装备创新中心未来将继续研究具有信息获取、智能决策和精准作业能力的高端农机产品及其制造技术，并加强产业孵化工作，用更多创新成果加速助力减少粮食收获环节损失，进一步维护国家粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 姜文君）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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