昨日上午，洛玻创新中心、中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目同步开工，标志着凯盛科技集团在洛打造的“一总部一中心三基地”项目全面落地实施，洛阳在发展风口产业、培育优势产业集群上再结硕果。

洛玻创新中心、中建材（洛阳）新能源太阳能光伏电池封装材料项目同步开工

江凌、彭寿出席开工仪式 徐衣显致辞

昨日上午，洛玻创新中心、中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目同步开工，标志着凯盛科技集团在洛打造的“一总部一中心三基地”项目全面落地实施，洛阳在发展风口产业、培育优势产业集群上再结硕果。

市委书记江凌，中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿出席开工仪式。

市长徐衣显在开工仪式上致辞。他说，凯盛科技集团是玻璃新材料领域的领军企业，综合实力雄厚，技术力量强大，管理模式先进，代表了中国玻璃新材料行业的最高水平。此次两个项目开工，标志着双方合作进入了新的发展阶段，将对洛阳加快打造国内一流的高能级产业创新平台，加速创新成果产业化，培育产业转型发展新动能发挥积极作用。洛阳市将强化“项目为王”理念，坚持“审批追着项目跑、要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干”，打造“无事不扰、有事必服”的一流营商环境，全力支持项目建设和企业发展，倒排工期，加压奋进，推动项目建设跑出“加速度”，携手打造地企合作“新标杆”。

此次新开工的洛玻创新中心项目位于伊滨区南北中轴带核心区域，占地面积42亩，总建筑面积6.8万平方米，按照光伏建筑一体化的新理念进行设计，采取中国传统的庭院式布局，分为办公、研发展示、社会开放服务等功能区，将打造成洛玻集团总部。

中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目位于汝阳县，主要建设两条1200t/d光伏电池基片生产线及公共配套设施，并利用联合车间屋顶建设光伏电站。该项目具有熔窑最大化、能耗最低化、污染最小化、全线自动化、效益最大化等特征，在玻璃工艺技术、节能减排、环保治理等方面引领行业技术发展。该项目投产后年产1.37亿平方米高透太阳能光伏电池封装材料，预计年销售收入30亿元，可提供就业岗位1000个，每年可为下游太阳能光伏组件行业提供20GW太阳能电池封装材料，可带动上下游产业链300亿元产值。

凯盛科技集团是中建材集团的全资子公司，以玻璃新材料为核心产业，是玻璃新材料领域的国家级创新平台和行业龙头企业。此前，我市与凯盛科技集团签署战略合作框架协议，将在洛阳建设“一总部一中心三基地”，引领带动洛阳新材料产业实现新突破。

凯盛科技集团常务副总经理汤李炜，市领导王军、魏险峰等参加开工仪式。 （洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）