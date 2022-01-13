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确保“颗粒归仓”！“洛阳创新”助力筑牢大国粮食安全根基
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 20:23

　　15日，记者从中国一拖获悉，该企业自主研发的大型高效谷物联合收割机东方红YT6668近日进入田间试验阶段。该产品的成功研发，一举打破国外产品在该领域的市场垄断，填补国内多项空白。

　　作为中国一拖的最新创新成果，东方红YT6668总体技术达到国际先进水平，功率接近400马力，可满足非道路国四、国五排放要求，其喂入量达到15公斤，可满足小麦、玉米籽粒及大豆等多种作物收获作业，适应大型农场合作社等大面积作业需要。

　　收获机械是实现粮食作物颗粒归仓的主要作业工具，其国产化对维护国家粮食安全意义重大。近年，随着我国农业机械化水平不断提高，大喂入量、高端收获机械产品市场需求与日俱增，前景广阔，与该领域市场长期被进口品牌垄断形成了强烈矛盾。

　　为解决以上问题，中国一拖凭借雄厚的技术实力，历时一年时间推动东方红YT6668从立项到样机试制。该机型整机电控系统采用中国一拖自主研发的全新架构平台，填补了国内农机行业空白。锚定大型农业机械智能化、无人化风口，该机型可实现自动驾驶，并能够对收获行走速度进行智能调整和有效控制，从而有效降低收获损失率，确保粮食颗粒归仓。

　　在整体配置上，该机型还搭载了多功能信息显示屏、空调、自动导航系统、多功能操控台和豪华悬浮座椅等，可为操作者提供舒适的操纵环境以及良好的驾乘体验。

　　“东方红YT6668目前正在前往黑龙江省进行玉米籽粒和大豆收获的田间试验，该机型计划于2024到2025年全面推向市场，届时将大幅提升我国谷物联合收割机整体技术水平。”中国一拖收获机具公司副总经理张建宗表示。

　　根据规划，中国一拖未来将继续深入对接国家农业安全、粮食安全和农机产业链安全战略，在高端智能农机装备关键核心技术、“卡脖子”零部件国产化和农机装备“补短板”等方面强力攻关，通过积极承接高端农机现代产业链“链长”和农机领域原创技术“策源地”建设，为推动我国农机装备高质量发展不断作出新贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 庞瑞锋)(企业供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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