洛阳市已引进“河洛创新创业人才（团队）”35个

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大党的建设专场新闻发布会举行。

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大党的建设专场新闻发布会举行。市委组织部作主发布，市纪委监委、市委宣传部、市委直属机关工委等单位相关负责人就有关问题回答记者提问。

党的十八大以来，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实中央和省委部署要求，坚定不移加强党的全面领导和党的建设，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，为加快建设社会主义现代化强市提供坚强政治保证。

全市上下以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，广泛开展主题宣传教育活动，推动党的创新理论入脑入心。

在组织建设方面，我市持续建强基层党组织，深入开展“五星”支部创建，高标准完成2021年村(社区)“两委”换届，探索建立村干部收入激励机制，创新实施“镇选村培”农村发展党员、乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众等制度，全市189个乡镇(街道)的1904名领导干部直接联系群众14352户，联系服务群众32.3万余人次，解决问题或化解矛盾2.8万余个。持续集聚各类优秀人才，研究制定“1+22”人才引育政策体系，深入实施“河洛英才计划”，累计引进“河洛创新创业人才(团队)”35个，建立新型研发机构17家，引进各类人才45646人；聚焦青年友好型城市建设，研究出台专项行动方案，着力吸引更多青年人才来洛留洛、聚洛兴洛。

全市上下认真贯彻市委“两个统一”要求，坚持“严”的主基调与激励干部担当作为相统一，细化出台6类16条容错免责清单，印发指导性典型案例，累计精准运用“四种形态”批评、教育、帮助和处理16958人次，第一、二种形态占比高达91%；核查错告诬告问题线索525件，主动为734名党员干部澄清正名，引导激励全市党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业，不断涵养风清气正的政治生态。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)