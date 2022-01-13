洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市已引进“河洛创新创业人才（团队）”35个

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:55

　　昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大党的建设专场新闻发布会举行。市委组织部作主发布，市纪委监委、市委宣传部、市委直属机关工委等单位相关负责人就有关问题回答记者提问。

　　党的十八大以来，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实中央和省委部署要求，坚定不移加强党的全面领导和党的建设，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，为加快建设社会主义现代化强市提供坚强政治保证。

　　全市上下以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，广泛开展主题宣传教育活动，推动党的创新理论入脑入心。

　　在组织建设方面，我市持续建强基层党组织，深入开展“五星”支部创建，高标准完成2021年村(社区)“两委”换届，探索建立村干部收入激励机制，创新实施“镇选村培”农村发展党员、乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众等制度，全市189个乡镇(街道)的1904名领导干部直接联系群众14352户，联系服务群众32.3万余人次，解决问题或化解矛盾2.8万余个。持续集聚各类优秀人才，研究制定“1+22”人才引育政策体系，深入实施“河洛英才计划”，累计引进“河洛创新创业人才(团队)”35个，建立新型研发机构17家，引进各类人才45646人；聚焦青年友好型城市建设，研究出台专项行动方案，着力吸引更多青年人才来洛留洛、聚洛兴洛。

　　全市上下认真贯彻市委“两个统一”要求，坚持“严”的主基调与激励干部担当作为相统一，细化出台6类16条容错免责清单，印发指导性典型案例，累计精准运用“四种形态”批评、教育、帮助和处理16958人次，第一、二种形态占比高达91%；核查错告诬告问题线索525件，主动为734名党员干部澄清正名，引导激励全市党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业，不断涵养风清气正的政治生态。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于开...
  • “黄河安澜”网络主题宣传活动在洛阳启动
  • 补贴20%！洛阳市出台商品房契税补贴新政
  • 9月18日0时至5时，西苑桥东半幅（南向...
  • 即日起，洛龙区文化馆面向辖区文艺团...
  • 洛阳二广高速朱家仓互通三条匝道通车 ...
  • 供热121天！洛阳3家热企启动2022年至2...
  • 市政府与凯盛集团举行战略合作座谈会 ...
  • 购买期房能缴纳契税吗？洛阳市税务局详答
  • 15日，洛阳客车、公交等停运半天
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    落日时分

    龙门再现华服魅力

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605