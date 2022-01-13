创新理论宣讲进基层 讲好奋斗出彩洛阳故事

7日，洛阳市“理响洛城”党的创新理论基层巡回宣讲团走进洛龙区佃庄镇黄庄社区党群服务中心，5名宣讲员从自身经历和身边事迹出发，为群众讲述一个个形象生动又发人深思的故事。

7日，洛阳市“理响洛城”党的创新理论基层巡回宣讲团走进洛龙区佃庄镇黄庄社区党群服务中心，5名宣讲员从自身经历和身边事迹出发，为群众讲述一个个形象生动又发人深思的故事。

为巩固拓展“党的创新理论宣讲·理响洛城”主题宣传教育实践活动，进一步加强基层理论宣讲工作，叫响“理响洛城”理论宣传品牌，市委宣传部组织开展“理响洛城”党的创新理论基层巡回宣讲活动。全市共选拔18名优秀宣讲员组成市级宣讲团，宣讲团成员将前往各县区、市直机关、国资及教育系统、互联网企业开展34场宣讲。各县区也将组建本地巡回宣讲团，深入机关、社区、农村、企业、学校开展宣讲，形成市、县、乡三级联动的宣讲格局，推动形成党的创新理论基层学习热潮。

宣讲围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，新时代10年的伟大变革、洛阳10年来发生的重大变化和城乡群众生活中的点滴变化等内容展开，通过鲜活的事例和丰富的情感，讲好新时代奋斗出彩的洛阳故事，用小故事诠释大道理，持续为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 武文彤)