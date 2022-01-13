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点赞！香港首次桥梁转体将用上“洛阳创新”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 19:11

　　13日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业近日启动交付应用于香港粉岭绕道东段崇谦堂至九龙坑高架公路项目的桥梁转体系统，将通过实施香港首次桥梁转体，为促进香港繁荣稳定、推动粤港澳大湾区建设贡献“洛阳动力”。

　　香港粉岭绕道东段崇谦堂至九龙坑高架公路项目由铁建国际牵头中铁十五局集团、香港保华建筑组成联营体承建，整体建设内容为长约2公里的双向四车道高架公路，包括两条横跨现有东铁线的长跨距天桥，以及其他相关设施建设等。项目所在地粉岭北新发展区是香港未来房屋供应重镇，该项目的实施将极大疏解交通压力，带动沿线繁荣发展，更好地造福香港同胞。

　　根据工程设计，改建后的粉岭绕道东段高架公路将上跨香港港铁东铁线，系香港首次桥梁转体。在具体施工中，双瑞特装将提供14000吨和8000吨共两套桥梁转体系统，包含转体球铰及转体辅助支撑结构系统，连续牵引系统，稳重监测系统及全过程技术服务。

　　针对香港地区相关设计标准与内地存在的差异，双瑞特装与设计等单位充分沟通，结合项目实际工况对转体系统进行了优化设计和调整，确保未来桥梁转体成功安全实施。

　　“这是企业继港珠澳大桥、深中通道、澳门澳氹第四条跨海大桥等项目后，积极参与粤港澳大湾区建设的又一力作，为企业推动桥梁安全装备技术升级进一步积累经验。”双瑞特装相关负责人表示。

　　自项目中标以来，双瑞特装充分发挥在桥梁安全行业的技术储备和领先实力，以及多年来桥梁转体的成功经验，精心组织研发生产，严格控制工艺流程，按工期保质保量交付桥梁转体系统。后续企业将持续跟进项目进度，高标准完成桥梁转体，为粤港澳大湾区建设贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王澍)(企业供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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