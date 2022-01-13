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洛阳：聚焦改革创新 推动高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 16:54

　　13日上午，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大改革创新专场新闻发布会举行，介绍洛阳市改革创新工作开展情况。

　　市委政研室副主任、改革办专职副主任陈宁在发布会上作主发布。他介绍，洛阳市委高度重视改革创新工作。洛阳市第十二次党代会明确提出，要坚持以创新引领发展，通过全面深化改革破解制约创新发展的体制机制瓶颈。今年5月全省创新发展综合配套改革大会召开后，洛阳市将创新发展综合配套改革作为推动全面深化改革和科技创新的重点工程，出台了《关于贯彻落实省创新发展综合配套改革重点任务的工作方案》和《关于推动科技成果转移转化的意见》《促进规上工业企业研发活动全覆盖的若干举措》等文件，形成“1+N”创新发展综合配套改革体系，各项重点改革任务稳步推进，在构建全过程创新生态链上取得阶段性成果。

　　●打造高能级创新平台矩阵方面

　　洛阳市锚定建设高水平国家创新型城市目标，把建好创新平台作为推动科技创新的关键抓手，今年以来，全市新增创新平台270个，累计达2696个。围绕打造引领全市创新发展“主引擎”，高标准规划建设伊滨科技城，加快重塑重振高新区，形成更具影响力、辐射力的科技创新基地。围绕重塑重构实验室体系，推动5家驻洛国家重点实验室重组整合，挂牌运行龙门实验室，在新兴产业、未来产业领域谋划建设市级重点实验室。围绕构建产学研一体化创新体系，统筹推进新型研发机构、产业研究院、中试基地建设，促进各类创新要素集聚协同，打通科技成果转化“最后一公里”。围绕发展中小微科创企业，规划建设一批科技产业社区和智慧岛，实现高科技产业和高品质生活的有机融合。围绕在更大范围对接优质创新资源，在深圳、上海等地建设“飞地孵化器”，实现“科技研发在沿海、成果转化在洛阳”。

　　●完善人才“引育用服”机制方面

　　洛阳市聚焦推动创新发展，坚持“以用为本、引育并重”，出台“1+22”一揽子人才政策，为各类人才特别是青年人才创新创业保驾护航。人才引进方面，改革人才评价办法破除“四唯”倾向，制定侧重急需紧缺人才的引进政策，推行柔性引才模式，让更多人才汇聚洛阳。人才培育方面，实施科技领军人才培育计划，探索校企合作培养人才模式，培养建立本土高层次人才梯次队伍。人才使用方面，出台支持青年人才就业创业13条，设立河洛英才创新创业投资基金，不断加大对人才的就业奖补、创业扶持。人才服务方面，推行人才服务“一站式”网上办理，增加人才公寓和保障性租赁住房供给，完善住房、医疗、子女就学等方面政策，让更多人才感受洛阳城市温度。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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