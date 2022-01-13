“洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【视频】

“快来看，牡丹花‘长’在了瓷盘里，太惊艳了！”16日上午，第十九届中国—东盟博览会在广西南宁开幕，不少客商来到洛阳特装展区参观洽谈，为洛阳牡丹瓷点赞。

“快来看，牡丹花‘长’在了瓷盘里，太惊艳了！”16日上午，第十九届中国—东盟博览会在广西南宁开幕，不少客商来到洛阳特装展区参观洽谈，为洛阳牡丹瓷点赞。

中国—东盟博览会是中国商务部和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、中国广西壮族自治区人民政府承办的国际经贸盛会，迄今已成功举办18届，成为具有特殊国际影响力的重点展会。

在本届中国—东盟博览会上，洛阳市在文旅康养区设置了洛阳牡丹产品特装展区，该展区以“国色天香 花开盛世”为主题，全方位展示洛阳牡丹产业的高质量发展。

“大家来看这件牡丹瓷作品，红玉瓣、黄金蕊、琥珀枝、裴翠叶，做工细腻、颜色鲜艳、雍容华贵。”展区前，洛阳牡丹瓷股份有限公司负责人向客商讲述牡丹瓷的制作工艺，引得大家驻足观看。

“这种创新工艺，让国民之花‘永不凋谢’，很有创意，也特别漂亮。”现场，有人给出这样的评价。