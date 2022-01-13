请注意绕行！连霍、二广高速公路孟津段明日起进行匝道改造施工

今日，洛阳交警微信公众号发布通告，明日起，连霍、二广高速公路洛阳孟津段将进行匝道改造施工，过往车辆请注意绕行。

今日，洛阳交警微信公众号发布通告，明日起，连霍、二广高速公路洛阳孟津段将进行匝道改造施工，过往车辆请注意绕行。具体内容如下：

关于朱家仓互通立交改扩建施工期间对连霍和二广高速公路洛阳孟津段采取限制交通措施的通告

按照朱家仓互通立交改扩建工程计划，将在连霍、二广高速公路洛阳孟津段进行匝道改造施工。为保障高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，施工路段将交替采取封闭部分匝道、半幅双向、疏导绕行的限制交通措施。现将有关事项通告如下：

一、二广高速公路洛阳孟津段

2022年9月20日至12月20日，二广高速公路洛阳孟津段(K1136+100-K1137+260)进行桥梁拆除、新建施工。西半幅(济源至洛阳方向)封闭施工，车辆转由东半幅实施半幅双向通行。

2022年9月20日至12月30日，二广高速公路朱家仓互通立交的济源至郑州方向匝道封闭施工。车辆可经二广高速公路至洛阳东收费站下站掉头转连霍高速公路至郑州方向，也可选择菏宝高速公路至郑云高速公路至郑州方向。

二、连霍高速公路洛阳孟津段

2022年9月20日至12月30日，连霍高速公路朱家仓互通立交的三门峡至济源、三门峡至洛阳、郑州至洛阳方向匝道封闭施工，车辆绕行。

三门峡至济源方向：由连霍高速公路至济洛高速公路至菏宝高速公路至二广高速公路济源方向。

三门峡至洛阳方向：由连霍高速公路至宁洛高速公路洛阳环城段，或由连霍高速公路至洛阳收费站、孟津收费站、洛阳东收费站下站至洛阳。

郑州至洛阳方向：由连霍高速公路偃师收费站下站至G310国道、G207国道至洛阳，或由连霍高速公路孟津收费站下站至洛吉快速通道至洛阳；或由连霍高速公路洛阳收费站下站至王城大道快速路至洛阳。

途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安微博微信平台、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。

特此通告

河南省公安厅高速公路交通警察总队

2022年9月16日

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