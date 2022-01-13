建设高端旅游民宿集聚区！栾川县五年计划打造1000家民宿

16日，记者从栾川县“百村千宿”全国招募计划发布会上获悉，栾川县将建设伏牛山国民休闲高端旅游民宿集聚区，进一步促进大伏牛山地区旅游民宿高质量发展，推动栾川加快建成伏牛山国民休闲旅游度假地。 16日，记者从栾川县“百村千宿”全国招募计划发布会上获悉，栾川县将建设伏牛山国民休闲高端旅游民宿集聚区，进一步促进大伏牛山地区旅游民宿高质量发展，推动栾川加快建成伏牛山国民休闲旅游度假地。 据悉，栾川县将全面梳理盘清资源，掌握既有旅游民宿群落底数，结合乡村振兴乡村旅游项目，启动“百村千宿”建设行动，遴选确定全县高端旅游民宿集聚区发展区域，推动原有潭头慢居十三月、陶湾静水山居、三川隐心谷、合峪本然山居等旅游民宿集群提质增效，今年力争新建(改提)旅游民宿100家以上，新打造高端旅游民宿集群10个以上，逐步完善旅游民宿产业行业标准体系。 同时，该县将通过3至5年时间，按照串点连线、成片发展要求，初步实现百村千宿“1331”发展目标：即，打造10个高端旅游民宿集聚区；新打造30个高端旅游民宿集群；新增旅游民宿300家以上，5年达到1000家以上，配套完善房车、露营、运动、康养、公共文化、餐厅酒吧、文创空间等业态，进一步激活乡村旅游度假经济，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 文/图)