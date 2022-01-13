今年洛阳已治理问题窨井盖54513个 提前超额完成省定年度目标任务

14日，我市召开2022年窨井盖治理提质观摩会。记者从会上获悉，今年全市已治理问题窨井盖54513个，提前超额完成省定年度目标任务。

观摩会现场

14日，我市召开2022年窨井盖治理提质观摩会。记者从会上获悉，今年全市已治理问题窨井盖54513个，提前超额完成省定年度目标任务。

窨井盖专项治理工作是省、市两级重点民生实事，关系群众“脚底下的安全”。去年2月，我市启动城市公共区域窨井盖专项治理三年行动，计划在2023年年底前完成全市所有问题窨井盖的治理任务。普查数据显示，目前全市共有窨井盖71.5万个，其中公共区域有窨井盖36万余个，问题窨井盖9.5万个，问题类型包括移位、沉降、超期“服役”、盖体损坏、缺少防坠装置等。

自我市城市公共区域窨井盖专项治理三年行动开展以来，全市牢固树立“小井盖、大民生”理念，压实主体责任，创新工作方法，在去年全省窨井盖专项治理工作考核中，提前超额完成省定年度目标任务，完成总量和超额比例均居全省第一。今年以来，全市继续以“绣花”功夫推进窨井盖治理工作，截至目前已治理窨井盖54513个，其中公共区域窨井盖39259个、非公共区域窨井盖15254个，完成省定年度目标任务的181.71%，在全省窨井盖专项整治年中考核中获评“优秀”。

观摩会上，市城管委向市体育局、洛阳北控水务集团、洛阳热力有限公司等9家提前完成问题窨井盖清零任务的责任单位发去表扬信；洛阳市政集团现场演示问题窨井盖标准化治理方法。

市城市管理局有关负责人表示，下一步，该局将督促各县区和窨井盖权属单位压实主体责任，提高治理标准，加快公共区域问题窨井盖清零，加快非公共区域问题窨井盖治理进度，将城市区部分道路红线与建筑物立面之间的人行道、小区周边、商铺门前的问题窨井盖纳入治理范围，确保全面完成年度省、市重点民生实事目标任务，切实守护群众“脚底下的安全”。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 齐远平 胡惠娟 文/图）