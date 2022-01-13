洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

献血均超百次，请给这兄弟俩点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 08:53

李遂安（右）和李春安在献血屋

　　昨日9时，洛龙区李楼镇李楼村的李春安在哥哥李遂安的陪同下，又一次走进纱厂南路献血屋。这是54岁的他第101次献血，他也是我市第185位百次献血者，而已经“退役”的63岁的李遂安，已献血160次！

　　在哥哥的带动下他也成了百次献血者

　　今年8月29日，李春安光荣地成为我市第185位百次献血者。

　　“我算着日子呢，早就准备好了。”昨天上午，在正式献血前，身材魁梧的李春安略带羞涩地说，回想起自己第一次参加献血的场景，仿佛就在昨天。那是2003年6月29日，他捐献了400毫升全血。

　　“那时我哥已经献血近两年，我俩一起吃饭时，他总跟我说，这是一件利国利民利己的好事儿，让我赶紧加入。”李春安说，当时他还不理解哥哥的话，如今，他明白了献血的重要意义——帮助其他有需要的人，让自己的身体也获得新陈代谢加速带来的好处。

　　“你们好好写写我哥吧！我能成为百次献血者，就是因为有他的鼓励。”李春安对记者说，然后把目光投向了身旁的哥哥。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这些珍贵的石碑就在身边，你见过...
  • 洛邑古城一期续建工程加快推进 预计年...
  • 专项规划公布！涉及洛阳这8所高中
  • 洛阳老子纪念馆：品味古建之美 感悟先...
  • “八月炸”走俏市场 野果变身致富果
  • 新伊大街钱江路口增设斑马线、警示牌...
  • 联东U谷·国际企业港项目加紧推进
  • 大河奔腾 潮涌河洛！洛阳奏响新时代“...
  • 洛阳：聚焦改革创新 推动高质量发展
  • 助老服务点里笑声浓【组图】
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    中秋月儿明

    洛浦秋色

    朱瀛湖的日落时分

    八月桂花香
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605