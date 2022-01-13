献血均超百次，请给这兄弟俩点赞

昨日9时，洛龙区李楼镇李楼村的李春安在哥哥李遂安的陪同下，又一次走进纱厂南路献血屋。这是54岁的他第101次献血，他也是我市第185位百次献血者，而已经“退役”的63岁的李遂安，已献血160次！

李遂安（右）和李春安在献血屋

昨日9时，洛龙区李楼镇李楼村的李春安在哥哥李遂安的陪同下，又一次走进纱厂南路献血屋。这是54岁的他第101次献血，他也是我市第185位百次献血者，而已经“退役”的63岁的李遂安，已献血160次！

在哥哥的带动下他也成了百次献血者

今年8月29日，李春安光荣地成为我市第185位百次献血者。

“我算着日子呢，早就准备好了。”昨天上午，在正式献血前，身材魁梧的李春安略带羞涩地说，回想起自己第一次参加献血的场景，仿佛就在昨天。那是2003年6月29日，他捐献了400毫升全血。

“那时我哥已经献血近两年，我俩一起吃饭时，他总跟我说，这是一件利国利民利己的好事儿，让我赶紧加入。”李春安说，当时他还不理解哥哥的话，如今，他明白了献血的重要意义——帮助其他有需要的人，让自己的身体也获得新陈代谢加速带来的好处。

“你们好好写写我哥吧！我能成为百次献血者，就是因为有他的鼓励。”李春安对记者说，然后把目光投向了身旁的哥哥。