在第38个教师节即将到来之际，昨日下午，2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳市庆祝第38个教师节教师代表座谈会举行。市委书记江凌出席活动，为2022洛阳“最美教师”和“最美教师集体”获得者颁奖，代表市委市政府向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳市庆祝第38个教师节教师代表座谈会举行

落实立德树人根本任务加强教师队伍建设

培养更多堪当民族复兴重任的时代新人

江凌讲话 吴中阳、杨炳旭参加

在第38个教师节即将到来之际，昨日下午，2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳市庆祝第38个教师节教师代表座谈会举行。市委书记江凌出席活动，为2022洛阳“最美教师”和“最美教师集体”获得者颁奖，代表市委市政府向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

在颁奖典礼上，我市隆重表彰2022洛阳“最美教师”“最美教师集体”和“最美教师提名奖”获得者。颁奖活动通过播放短片、嘉宾致敬、宣读颁奖词等形式，生动讲述“最美教师”感人至深的教书育人故事，全面展现他们扎根教育一线、潜心立德树人、努力奋进担当的精神风貌，激励广大教师努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

座谈时，江凌等市领导同2022洛阳“最美教师”获得者和全市优秀教师代表围坐在一起，围绕加强教师队伍建设、努力办好人民满意的教育进行深入交流。洛阳市第一高级中学教师张兴娟、孟津区第二区直幼儿园教师黄丽丽、嵩县大章镇任岭小学教师段佩丽、洛阳市第二外国语学校教师赵秀等2022洛阳“最美教师”获得者和河洛中学道德与法治教师郭亚红、洛阳市第二十三中学校长郭异斐、洛阳外国语学校校长齐振富、洛阳市中等职业学校校长沈钦、洛阳科技职业技术学院教授韩全立、河南科技大学教授刘丽莉等10名教师代表先后发言，分享从教经历，畅谈心得体会，提出意见建议。江凌认真听取发言，不时交流互动，积极回应大家关切。他深有感触地说，聆听“最美教师”的故事和大家的发言，深受感动，深受教育。教师在人的成长历程中扮演着极端重要的角色，一个优秀的教师能深刻影响人的一生。洛阳拥有一支优秀的教师队伍，为学生成长作出了巨大牺牲和奉献，值得全社会尊重，也让我们对办好洛阳教育充满信心。

江凌在讲话中指出，百年大计，教育为本；教育大计，教师为要。教育不仅是民生问题，也是发展问题，对提升区域可持续发展能力和竞争力至关重要。党的十八大以来，习近平总书记就教育改革发展作出一系列重要论述，为办好新时代教育指明了前进方向、提供了根本遵循。市委高度重视教育发展，围绕学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、高等教育等所有学段教育发展进行深入研究，全面推进城乡学校布局优化调整，全力推动教育领域深化改革，持续加强教师队伍建设，高质量教育体系建设迈出坚实步伐。

江凌寄语广大教师，要确立现代教育理念，以学生全面发展为中心，落实立德树人根本任务，加强学生思想政治引领和价值引领，既上好思政课，又注重开展非约定式教育，引入书院制育人理念，把思政教育融入日常，注重学校、家庭、社会协同育人，注重教师言传身教，不断提升学生独立思考能力和创新精神、求异思维，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要加强师德师风建设，牢记“道高为师、德厚为长”理念，坚定理想信念，厚植家国情怀，加强自我修养，用大爱呵护学生、影响学生，培养更多堪当民族复兴重任的时代新人。要提升教师能力素养，既用好教师发展中心，开展针对性系统性培训，又深入推进“县管校聘”改革，增强教师自我提升意识，加强对教育教学、课堂改革的深入研究，主动适应新时代教育发展的新趋势新需求，不断提升专业素养和教学水平，更加契合学生代际特点、满足学生成长需求。各级党委政府和相关部门要把教育改革发展纳入重要议事日程，努力为教育发展和教师成长创造更好条件、提供更多支持，真正以优质教育提升城市竞争力。

吴中阳、杨炳旭、何伟、王军、李新红等参加活动，并为2022洛阳“最美教师”和“最美教师提名奖”获得者颁奖。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)

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