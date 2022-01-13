2022“洛阳最美教师”名单发布

9月8日，在第38个教师节来临之际，我市举行2022“洛阳最美教师”颁奖典礼，段佩丽等来自基层教育战线的10名老师获得2022“洛阳最美教师”。洛阳市第十一高级中学(原洛阳市第四十六中学)教师团队获得2022“洛阳最美教师集体”。

9月8日，在第38个教师节来临之际，我市举行2022“洛阳最美教师”颁奖典礼，段佩丽等来自基层教育战线的10名老师获得2022“洛阳最美教师”。洛阳市第十一高级中学(原洛阳市第四十六中学)教师团队获得2022“洛阳最美教师集体”。 9月8日，在第38个教师节来临之际，我市举行2022“洛阳最美教师”颁奖典礼，段佩丽等来自基层教育战线的10名老师获得2022“洛阳最美教师”。洛阳市第十一高级中学(原洛阳市第四十六中学)教师团队获得2022“洛阳最美教师集体”。 让我们来看看，都有哪些学校的老师获此殊荣。 一、2022“洛阳最美教师”(排名不分先后) 段佩丽 嵩县大章镇任岭小学语文教师 高晓利 新安县职业高级中学历史教师 黄丽丽 孟津区第二区直幼儿园教师 邵俊丽 洛龙区第一实验学校道德与法治教师 张兴娟 洛阳市第一高级中学生物教师 赵秀 洛阳市第二外国语学校兰溪校区党支部书记 杨绵东 涧西区西苑路实验小学数学教师 李小娜 洛阳市实验小学通济学校教师，现在新疆哈密市豫哈实验学校支教 王婷婷 瀍河回族区巨龙小学副校长 曲光辉 汝阳县直属初级中学教务主任 二、2022“洛阳最美教师集体” 洛阳市第十一高级中学(原洛阳市第四十六中学)教师团队 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）