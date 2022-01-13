汲取文化力量 展现洛阳担当

2002年，国家启动中华文明探源工程，成为迄今世界上规模最大的研究古老文明起源、形成的综合性研究项目。河洛大地作为中华文明起源、形成与发展的核心区域，是中华文明探源研究非常重要的基点之一。

2002年，国家启动中华文明探源工程，成为迄今世界上规模最大的研究古老文明起源、形成的综合性研究项目。河洛大地作为中华文明起源、形成与发展的核心区域，是中华文明探源研究非常重要的基点之一。

龙泉洞遗址、苏羊遗址、王湾遗址、灰嘴遗址、矬李遗址、土门遗址、古城村遗址、二里头遗址……几十年来，几代文物考古工作者在河洛大地发掘文明之光，用手铲见证着我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史，进一步勾勒中华文明起源、形成和多元一体发展的历史图景。

二里头夏都遗址博物馆外景

手铲寻“夏” 助力中华文明探源

9月的河洛大地，凉风习习、秋意渐浓。偃师区翟镇镇二里头村南、圪当头村西、四角楼村东的这片区域，是一片面积约3平方公里的台地，正是赫赫有名的二里头遗址。

在二里头遗址的“九宫格”内，中国社科院考古研究院二里头工作队领队赵海涛正蹲在探方内，跟同事一起探索着黄土之下夏文化的密码，不断丰富对中华文明的认知。

“夏朝究竟存不存在？”长期以来，这是困扰考古学界的问题。如今，随着以二里头遗址考古为核心的夏文化研究的不断推进，夏王朝已经渐渐从文献中走出，以考古遗址与实物的形式呈现在我们眼前。

60多年的考古发掘与研究成果显示，二里头遗址是一处史无前例的王朝都城遗址，以其为代表的二里头文化是中国最早出现的核心文化、中华文明总进程的核心与引领者。“历史文献学的研究成果表明，夏王朝是中国的第一个王朝。从年代、地域、社会发展阶段、文化特征等多方面论证，‘二里头遗址是夏朝中晚期都城的遗址，二里头文化是夏文化’是目前为止关于二里头遗址、二里头文化历史属性的最佳表述。”赵海涛说。