洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汲取文化力量 展现洛阳担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:48

　　2002年，国家启动中华文明探源工程，成为迄今世界上规模最大的研究古老文明起源、形成的综合性研究项目。河洛大地作为中华文明起源、形成与发展的核心区域，是中华文明探源研究非常重要的基点之一。

　　龙泉洞遗址、苏羊遗址、王湾遗址、灰嘴遗址、矬李遗址、土门遗址、古城村遗址、二里头遗址……几十年来，几代文物考古工作者在河洛大地发掘文明之光，用手铲见证着我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史，进一步勾勒中华文明起源、形成和多元一体发展的历史图景。

二里头夏都遗址博物馆外景

　　手铲寻“夏” 助力中华文明探源

　　9月的河洛大地，凉风习习、秋意渐浓。偃师区翟镇镇二里头村南、圪当头村西、四角楼村东的这片区域，是一片面积约3平方公里的台地，正是赫赫有名的二里头遗址。

　　在二里头遗址的“九宫格”内，中国社科院考古研究院二里头工作队领队赵海涛正蹲在探方内，跟同事一起探索着黄土之下夏文化的密码，不断丰富对中华文明的认知。

　　“夏朝究竟存不存在？”长期以来，这是困扰考古学界的问题。如今，随着以二里头遗址考古为核心的夏文化研究的不断推进，夏王朝已经渐渐从文献中走出，以考古遗址与实物的形式呈现在我们眼前。

　　60多年的考古发掘与研究成果显示，二里头遗址是一处史无前例的王朝都城遗址，以其为代表的二里头文化是中国最早出现的核心文化、中华文明总进程的核心与引领者。“历史文献学的研究成果表明，夏王朝是中国的第一个王朝。从年代、地域、社会发展阶段、文化特征等多方面论证，‘二里头遗址是夏朝中晚期都城的遗址，二里头文化是夏文化’是目前为止关于二里头遗址、二里头文化历史属性的最佳表述。”赵海涛说。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究城市阳台、城市...
  • 人民西路部分路段8日起封闭施工 多路...
  • 洛阳市获省政府表扬通报及配套激励
  • 中秋假期，洛阳“雨雨雨”
  • 汲取文化力量 展现洛阳担当
  • “99公益日”洛阳募集善款已逾3600万元
  • 洛龙区佃庄镇：复种水稻 促进群众增收...
  • 嵩县南庄村：寿桃丰收
  • 新鲜花生上市，咋吃更健康
  • 警方助力 失联半世纪姐弟在洛团圆
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605