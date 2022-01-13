二里头夏都遗址博物馆展陈更新 将推出更多“中华文明探源工程”展品

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆第五展厅展陈更新完毕并正式对公众开放。此后，观众将能在这里欣赏到更多“中华文明探源工程”相关展品，了解到更多与其相关的知识。

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆第五展厅展陈更新完毕并正式对公众开放。此后，观众将能在这里欣赏到更多“中华文明探源工程”相关展品，了解到更多与其相关的知识。

二里头夏都遗址博物馆相关负责人介绍，提升完毕后的第五展厅主题为“世纪探索”，包括“学术殿堂”“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”三个单元，通过雕像、多媒体、采访视频播放、图文介绍等多种形式，对百年来夏文化探索历程进行全面总结，对“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”两大国家工程进行概述展示，并着重介绍了以顾颉刚、徐旭生、夏鼐、赵芝荃、邹衡、安金槐等为代表的著名古史学家、考古学家的生平事迹及其对夏文化研究探索的重要贡献。

该负责人说，该馆第五展厅本次更新，主要是以图文的形式，增设了对“中华文明探源工程”的介绍，包括该工程的路径、思路、方法、历程、成果和影响等内容，并对“中华文明探源工程”今后的主要任务进行了罗列。同时，该馆已与“中华文明探源工程”专家组取得联系，未来将展出一系列与“中华文明探源工程”相关的文件、报告、专著等实物资料。

据介绍，“中华文明探源工程”全称为“中华文明起源与早期发展综合研究”，该项目于2001年被正式提出，是揭示中华民族五千年文明起源与早期发展的重大科研项目。2018年5月28日，在国务院新闻办公室举行的“中华文明起源与早期发展综合研究”成果发布会上证实：“中华文明探源工程”实证了中华文明“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征，各文明在长期交流互动中相互促进、取长补短、兼收并蓄，最终融汇凝聚出以夏代中晚期河南洛阳偃师二里头文化为代表的文明核心，开启了夏商周三代文明。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 赵腾宇 文/图）