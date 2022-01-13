洛阳市规划建设196处社区体育公园

近日，《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》(下称《规划》)出台，明确将利用社区公园与闲置建筑，塑造室内室外融合的社区体育公园196个，规划选址覆盖近97%现状社区。

近日，《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》(下称《规划》)出台，明确将利用社区公园与闲置建筑，塑造室内室外融合的社区体育公园196个，规划选址覆盖近97%现状社区。

社区体育公园是指面向社区居民，以公园绿地、体育用地等独立占地形式建设，或者利用现有场地改建、增建的，以室内外体育健身为主要功能，兼有休闲游憩、社会交往等一般功能的公益性公共空间。

根据《规划》，现状社区主要包括老城区、瀍河区、洛龙区、西工区、涧西区和伊滨区，将结合社区居民需求和环境条件，塑造不同功能定位和建设规模的A、B、C三类社区体育公园共196个。今年，全市一期工程将规划建设社区体育公园117个，二期工程将在2023年完成79个社区体育公园建设。

●各区社区体育公园数量：

●社区体育公园按A、B、C三类：

A类：配套齐全，具备室内、外运动健身、文化、生活服务等多重职能；

B类：以室内、外运动健身为主，兼具文化服务、休闲游憩等职能；

C类：因地制宜配置室外运动场地，兼具休闲游憩等休闲职能；

(A类社区体育公园室内建筑面积4000㎡左右，B类社区体育公园室内建筑面积2000㎡左右。)

（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）