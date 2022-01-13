共同筑牢网络安全防线 凝聚网络安全“洛阳力量”——洛阳市推进网络安全工作综述

从手机打车到点外卖，从看网络直播到互联网政务，网络和每个人的工作、生活息息相关。网络安全，既关乎国家安全，又关乎亿万网民的福祉。

从手机打车到点外卖，从看网络直播到互联网政务，网络和每个人的工作、生活息息相关。网络安全，既关乎国家安全，又关乎亿万网民的福祉。

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想，特别是关于网络安全工作“四个坚持”重要指示指引下，洛阳深入研究新时代网络安全工作方式方法，全力督导网络安全责任落地落实，妥善应对处置网络安全风险隐患，推动网络安全工作取得重要成果，为经济社会健康平稳发展提供了坚强有力的网络安全支撑和保障。

高屋建瓴，构建网络安全体系

网络安全，是习近平总书记念兹在兹的一件大事。

2016年4月19日，网络安全和信息化工作座谈会召开，习近平总书记强调，网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。

2018年4月20日，全国网络安全和信息化工作会议召开，习近平总书记再次强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

2019年9月，习近平总书记对国家网络安全宣传周作出重要指示，强调举办网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容。国家网络安全工作要坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，保障个人信息安全，维护公民在网络空间的合法权益。

习近平总书记关于网络安全的系列重要论述，为推动我国网络安全体系建立、引导人民群众树立正确网络安全观指明了方向。

近年来，我国网络安全法治建设取得突破性进展。2016年11月，《中华人民共和国网络安全法》高票通过，成为我国网络安全领域的首部专门法律，为依法治网、化解网络风险提供了法律武器；最高法、最高检出台一系列司法解释，阐明相关法律问题；中央网信办、公安部、工信部等出台多个部门规章，对互联网信息搜索、移动互联网应用程序等及时依法规范……

党的十八大以来，我国网络安全顶层设计和总体布局不断强化，网络安全“四梁八柱”基本确立。网络安全法律法规体系基本建立，网络安全国家标准体系日益完善，网络安全应急能力建设不断加强，网络安全审查制度、云计算服务安全评估制度不断健全。

随着一批涵盖网络安全各个领域的重要制度相继建立并不断完善，我国网络安全治理格局日渐完善，网络安全防线不断筑牢，人民群众在信息化发展中得到更多获得感、幸福感、安全感。

打造“四大体系”，积极构建清朗网上家园

网络安全为人民，网络安全靠人民。洛阳始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足当地实际，坚持网络安全和网络发展同步推进，加快建成了“四大体系”，凝聚起网络安全“洛阳力量”。

构建网络安全协同联动体系。充分发挥网信部门牵头抓总作用，积极联系网络安全职能部门，持续完善信息交互渠道、打通问题联办桥梁，推动网络安全联动工作市县(区)全覆盖、行业领域全覆盖，把全市网络安全工作力量拧在一起、聚到一处，确保网络安全风险发现及时、处置有效。

构建网络安全事件处置体系。充分发挥专业技术优势，对全市网络安全风险分类研究处置，全力实现制度安全、信息安全、硬件安全。建成网络安全风险隐患远程监测系统，对网络安全事件做到监测到位、检查到位、处置到位。

构建网络安全宣传教育体系。建成一支网络安全宣传策划队伍，精心谋划线上线下宣传活动。精心组织国家网络安全宣传周洛阳市活动，近年，每年国家网络安全宣传周活动相关短视频播放量均超1000万次。深入开展网络安全“七进”活动，自2018年以来，洛阳组织开展各类网络安全教育培训1000余场次，线下覆盖人群超过30万人次，线上宣讲活动覆盖超2000万人次。

构建网络安全支撑保障体系。洛阳市委网信办筹建洛阳市网络安全专家团队，建设洛阳市网络安全素养实践基地，支持属地网络安全企业自主研发网络安全产品，不断完备网络安全支撑保障体系，为网络安全风险防控提供了有力支持。

多措并举之下，洛阳全民网络安全意识和防护技能不断提升，“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念深入人心，形成了共同维护网络安全的良好氛围。

创新方式，共筑网络安全防线

网络安全永远在路上，网络安全创新永不止步。为提升广大群众网络安全意识和防护技能，2022年国家网络安全宣传周将于9月5日至11日在全国范围内统一举办，2022年国家网络安全宣传周河南省活动将由洛阳市承办。

9月5日，2022年国家网络安全宣传周河南省活动开幕式将在洛阳举行，网络安全高峰论坛将同步举行。

除开幕式、高峰论坛以外，此次在洛阳举办的国家网络安全宣传周河南省活动还包括网络安全展览会、六大主题日活动、“网络安全进基层”、“网络安全局中局”沉浸式剧本体验、网络安全云展馆等。洛阳将通过丰富多彩的线上线下活动，深入开展网络安全宣传教育，大力营造人人参与、人人有责、人人共享的网络安全宣传浓厚氛围。

维护网络安全是全社会共同的责任。洛阳将以此次活动为契机，引导群众树立正确的网络安全观，凝聚共筑网络安全防线的强大合力，不断提升人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）