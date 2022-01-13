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炎黄科技园入选首批省级软件产业园区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:49

　　昨日，记者从市工信局获悉，河南省软件产业园区认定名单日前公布，我市炎黄科技园榜上有名，成为全省首批9家软件产业园区之一。

炎黄科技园 （资料图片）

　　此次入选的炎黄科技园由华人创新集团投资建设，位于洛阳大数据产业园辐射核心区，是我市着力打造的“互联网+”、物联网、大数据、云计算等产业集聚创新发展平台。园区总投资32亿元，占地337亩，总建筑面积60万平方米，已进驻科技创新类企业400家，其中软件类企业60家。

　　该园区以新一代信息技术产业为主导，围绕云计算和物联网、移动互联、大数据、智能制造、智慧城市等产业，重点建设智能制造中心、中部数谷科技港、生物技术中心及配套公寓等，打造“众创空间+孵化器+加速器”的企业发展生态，已成功搭建国家级科技企业孵化器、国家级新侨创新创业基地、中国华侨国际文化交流基地、新的社会阶层人士实践创新基地、乡贤创新基地、青创之家等创新创业平台。

　　软件产业园区是指经县级以上人民政府批准设立，软件产业具备相当基础和规模，软件和信息服务企业集聚度较高，相关科研、服务机构相对集中，以软件和信息技术开发、生产、服务和出口为主体的产业园区。省级软件产业园区还应具备园区年度软件和信息服务业收入不低于3亿元，且占园区年度销售(营业)收入总额的比例不低于30%等条件。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 沈云）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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