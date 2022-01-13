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洛阳：乘“风”而上，加快打造全国重要先进制造业基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 08:13

　　今年以来，“洛阳制造”频频刷屏：国产大飞机C919穿上由中信重工打造的“最强外衣”；轴研所为中国“问天”打造“能量翅膀”；七二五所的创新产品供应全球最大集装箱航运公司，为实现“双碳”目标贡献“洛阳力量”……

　　从一项项“共和国第一”创造民族工业奇迹，到“洛阳制造”建功“天宫”、“天眼”、C919等“大国重器”，制造业向来是洛阳当之无愧的“当家产业”。

　　新时代新征程，洛阳深入贯彻省委省政府锚定“两个确保”、实施“十大战略”决策部署，聚焦制造业高质量发展主攻方向，以发展风口产业为主线，全面落实产业发展“136”工作举措，通过实施优势集群建设、产业转型提升、制造业融合发展、高成长性企业培育等重点工程，加快打造全国重要先进制造业基地。

　　向“风”而行，加快优势产业集群建设

　　合作落地！洛阳正式“牵手”万亿巨头宁德时代，双方将协同推进新能源产业生态建设，加速打造洛阳新能源市场和产业发展双高地，着力打造在全国范围内具有竞争优势的新能源产业集群。

　　先进制造业集群，是延续制造业发展优势、开拓产业发展新空间、推动产业迈向全球价值链中高端的必然选择。当下，抢抓产业风口、锚定风口产业，打造新能源电池、电子化工材料、光电元器件等十大产业集群，成为我市高质量发展的一大主题。

　　随着洛阳现代农机装备制造业集群正式迈入国家先进制造业集群梯队，中钢洛耐在上交所科创板挂牌上市，四丰电子钼靶材产品稳居国内显示器面板市场覆盖率头名，更多“洛阳制造”正在挺进产业链价值链中高端，通过集群发展重塑产业生态。

　　锚定风口，围绕优势集群建设，我市未来将继续依托十大产业集群，加快风口产业发展，强化风口产业引进培育，力争到“十四五”末，培育1个两千亿级产业集群、2个千亿级产业集群、3个五百亿级产业集群、4个百亿级产业集群。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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