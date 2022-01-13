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瀍河东关大街社区：居民自创快板“说”文明 顺口好记有意义
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 10:08

　　“这里就是我的家，俺做贡献为自家，人民城市人民管，管好城市靠大家……”11日上午，在洛阳市瀍河区东关街道东关大街社区新时代文明实践站门口，《群口快板“说”文明》快板节目正在上演，周围的居民掌声不断。

　　“这个节目形式挺新颖，内容也接地气，弄得真不赖！”在一旁观看节目的居民高勇说，“听了一遍，我都快会哼了。”

　　《群口快板“说”文明》快板节目的词作者是58岁的社区居民杨献安。他说，自己年轻时是校园文艺队的成员，创作过不少快板书、顺口溜等。近年来，文明城市创建工作让社区面貌大变样，这些变化他都看在眼里。

　　前段时间，杨献安听说我市正在争创全国文明典范城市，于是利用一个中午，编写了一段近600字的快板词，并发给了社区工作人员，希望对方邀请有才艺的人进行表演。

　　“拿到词后，我们马上联系了社区里的红玫艺术团女子快板队。她们一听都特别支持，说这种形式比简单的说教更容易被大家接受，挺好的。”东关大街社区党委书记王鹏说。

　　今年59岁的红玫艺术团女子快板队队长刘超芬说，参与表演的队员有5人，都是五六十岁的退休人员。从背台词到设计动作再到排练完成，大家只用了一天半时间。

　　“刚开始排练的时候，经常会漏词错词，有时在词句衔接时跟不上节奏。排练次数多了，表演越来越顺畅，表情和动作也更加到位。”刘超芬说，为了让这个快板节目更生动、更贴合实际，她们还特地在社区里现场表演，听取居民建议。接下来，她们会根据收集的建议，对节目进行优化调整。

　　“这个节目语言通俗易懂，感情真挚质朴，激励了社区群众参与到全国文明典范城市创建工作中，是一次有益探索。”东关街道相关负责人表示，下一步，他们将继续鼓励多种形式的“草根”宣传，用更加接地气的方式带动居民参与到全国文明典范城市创建工作中。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 孙梦园 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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