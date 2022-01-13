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以花交友 他是朋友眼中的“资深花痴”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:26
阳台上的花花草草

　　10日一大早，46岁的鲍迪楠赶到位于西工区名门万象小区的家里，打理他在这里养的植物。

　　“俗话说‘兵马未动，粮草先行’，而我是‘花草先行’。”鲍迪楠一边笑着推开门一边说，这里是他的新家，目前尚未完成装修，可他已经迫不及待地将自己养的部分喜阳植物搬了过来，只为让它们早些享受到露天阳台上充足的“阳光浴”。

　　记者在鲍迪楠家的阳台上看到，一盆盆鲜花上挂着晶莹剔透的露珠，娇艳欲滴。“这株叫奥斯汀月季，是由英国人奥斯汀培育的月季品种，植株健壮，适应性强；这株大家都叫它苏格兰黄油，也是月季，黄灿灿的花瓣很耀眼。”鲍迪楠说，他养花不仅为了欣赏，还会千方百计地去学习、了解每一种花背后的故事、培育历史等知识。周围朋友看他对花求知若渴的模样，戏称他为“资深花痴”。

　　鲍迪楠对花的痴迷，还体现在完善养花工具上。为了给自己的花无微不至的照顾，他在网上搜集了许多养花“黑科技”，比如花草监测仪、自动灌溉机、智能养花机等。“花所需的光照、水分和温度等主要信息，以及是否缺水或缺肥料，‘黑科技’都会提醒。”根据他的体验测评，有些“黑科技”的确方便好用，有些则一般。

　　鲍迪楠说，他养花十分看重花的香气。他的“花园”里，带有“巧克力香气”的蕾丝金露、芳香扑鼻的铁线莲等都是他喜欢的花。谈起最喜爱的花，他首推兰花。

　　“君子爱兰，宠之如玉。”鲍迪楠说，兰花特有的香气令他着迷。为了养好兰花，他在网上加入了不少有关养兰花的讨论组，“花友”来自全国各地，大家互相分享兰花的“美照”，交流养花经验，其中不少人因花结缘，成为现实中的朋友，“没事的时候，大家会借着赏花的时机聚一聚”。

　　当日中午，鲍迪楠就要去参加一个“花友”的婚礼。“赏花交友，花美人善，真是人生一大幸事。”鲍迪楠笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王春艳 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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