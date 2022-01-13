全省首个“全国三八红旗手工作室”在洛揭牌

昨日，涧西区人民检察院“杨丽霞三八红旗手工作室”获“全国三八红旗手工作室”授牌，为河南省首个。 昨日，涧西区人民检察院“杨丽霞三八红旗手工作室”获“全国三八红旗手工作室”授牌，为河南省首个。 “杨丽霞三八红旗手工作室”由全国三八红旗手、四级高级检察官杨丽霞牵头，主要由检察官、司法辅助人员组成，目前团队有13人。 近年，该工作室依托涧西区人民检察院，打造未成年人法治教育基地、心理辅导矫正中心，严惩侵害妇女、未成年人权益的犯罪行为。 为进一步做好未成年人保护工作，该工作室常态化开展“检爱同行共护未来”未成年人保护法律监督专项行动，不断完善“捕、诉、监、防、帮”一体化办案工作机制，已累计救助未成年人千余名。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）