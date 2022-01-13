洛阳今日阴天转多云 气温24℃到32℃

今日洛阳阴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风3级左右，气温24℃到32℃。

昨天，我市迎来高温和雷暴大风、短时强降水天气，您有没有淋雨？夏季，强对流天气时常出现，建议您及时关注天气预警预报，上班族可在包里常备雨伞、雨衣等雨具。

下雨之后，气温有所下降。省气象台预计，昨晚到今天，我省淮河以北大部有分散性阵雨、雷阵雨，其中我省西部、北部局地有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。在雨水的助攻下，除我省南部外，今天北中部最高气温将降到30℃以下，但短暂的降温后，本周四(11日)开始，我省桑拿天将继续。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空暖湿气流和地面冷空气扩散影响，我市有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气。看看最近几天天气情况。

今天：阴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风3级左右，气温24℃到32℃。

明天：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏南风3级左右，气温25℃到32℃。

11日(周四)：晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温27℃到36℃。

12日、13日(周五、周六)：晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温28℃到38℃。

14日(周日)：晴天间多云，气温29℃到38℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）